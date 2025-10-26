El candidato en primer término del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Cristian Jurado, emitió su voto en las primeras horas de este domingo en la Escuela Villarino. El docente y dirigente destacó la importancia de la jornada, marcada por la implementación del nuevo sistema de Boleta Única Papel, y pidió a la ciudadanía “no quedarse en la casa” frente al descontento social.
Cristian Jurado votó y llamó a "manifestar el descontento" a través del voto
El candidato del Frente de Izquierda valoró el estreno del nuevo sistema electoral y pidió a los sanjuaninos acudir a las urnas como forma de reclamo social.