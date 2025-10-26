Cristian Jurado votó y llamó a "manifestar el descontento" a través del voto

Durante los primeros momentos de la jornada, Jurado mencionó un inconveniente con Gendarmería, que no permitía el ingreso de fiscales generales de su espacio a algunas aulas. “Fue algo que generó cierta tensión, pero se resolvió rápidamente y no hizo falta llevar el reclamo al Tribunal Electoral”, aclaró.

El profesor de historia insistió en la importancia del acto electoral: “Es una elección muy importante por lo novedoso del sistema y por el contexto político nacional, lo que hace más necesario venir y votar”.

Finalmente, dejó un mensaje directo a la ciudadanía: “Si estás enojado o enojada con la situación económica que vivimos, quedarte en la casa no castiga. Hoy se puede votar para defender nuestros derechos, la salud, el Garrahan, las universidades, la educación, la discapacidad”.