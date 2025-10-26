"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Cristian

Cristian Jurado votó y llamó a "manifestar el descontento" a través del voto

El candidato del Frente de Izquierda valoró el estreno del nuevo sistema electoral y pidió a los sanjuaninos acudir a las urnas como forma de reclamo social.

El candidato en primer término del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Cristian Jurado, emitió su voto en las primeras horas de este domingo en la Escuela Villarino. El docente y dirigente destacó la importancia de la jornada, marcada por la implementación del nuevo sistema de Boleta Única Papel, y pidió a la ciudadanía “no quedarse en la casa” frente al descontento social.

“Muy contento por vivir una jornada electoral estrenando un sistema nuevo. Está en evaluación, pero hasta el momento, en las escuelas donde se pudo ingresar, no hubo problemas. Veremos cómo se desarrolla hasta el recuento del último voto”, expresó Jurado luego de sufragar.

Embed - Elecciones legislativas 2025 - Cristian Jurado

El candidato señaló además su preocupación por la baja participación durante la mañana. “Sí hay poca cantidad de personas, pocas filas. No sé si es porque el sistema dentro del aula agiliza la votación o si realmente hay poca concurrencia. Esperemos que sea lo primero y no que la gente no esté viniendo a votar”, sostuvo.

Te puede interesar...

Durante los primeros momentos de la jornada, Jurado mencionó un inconveniente con Gendarmería, que no permitía el ingreso de fiscales generales de su espacio a algunas aulas. “Fue algo que generó cierta tensión, pero se resolvió rápidamente y no hizo falta llevar el reclamo al Tribunal Electoral”, aclaró.

El profesor de historia insistió en la importancia del acto electoral: “Es una elección muy importante por lo novedoso del sistema y por el contexto político nacional, lo que hace más necesario venir y votar”.

Finalmente, dejó un mensaje directo a la ciudadanía: “Si estás enojado o enojada con la situación económica que vivimos, quedarte en la casa no castiga. Hoy se puede votar para defender nuestros derechos, la salud, el Garrahan, las universidades, la educación, la discapacidad”.

Temas

Te puede interesar