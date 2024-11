Crecen las exportaciones de productos sanjuaninos a Estados Unidos

Entre los principales productos exportados a este destino podemos encontrar

Aceite de oliva virgen

Mosto

Semillas de hortalizas p/siembra

Ajos

Vino fraccionado

Pasas de uva.

Las exportaciones sanjuaninas totalizaron en el año 2023 en U$S 51.678.600 en valores FOB y 18.754.457 en kilogramos. Además, sí observamos el cuadro, el sector olivícola representó alrededor del 55% de las ventas externas sanjuaninas a EEUU el año pasado con casi U$S 28 FOB. También, El mosto de uva conformó cerca del 18% de la facturación a este importante mercado con un poco más de U$S 9 millones.