Exportaciones: San Juan se ubicó octava a nivel nacional en 2025

El informe detalla que San Juan representa actualmente el 1,3% del Producto Bruto Geográfico nacional, detrás de distritos como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Entre Ríos. Aun así, su capacidad de generación de divisas la posiciona como una de las economías regionales más dinámicas.

El peso de la minería aparece como un factor determinante en este desempeño. La actividad no solo impulsa las exportaciones, sino que también tiene impacto directo en el empleo y en la cadena de valor asociada, que incluye servicios, comercio y sectores financieros vinculados.

Al mismo tiempo, el estudio expone las asimetrías estructurales de la economía argentina. Buenos Aires y la Ciudad Autónoma concentran más de la mitad de la riqueza del país, y junto a Córdoba y Santa Fe explican más de dos tercios de la actividad económica total.

En ese contexto, San Juan comienza a ganar protagonismo como economía regional, apoyada en sus recursos naturales y en un esquema productivo orientado a la exportación. Su crecimiento en empleo formal, en medio de una tendencia nacional negativa, refuerza ese posicionamiento.