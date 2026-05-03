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Exportaciones: San Juan se ubicó octava a nivel nacional en 2025

La provincia alcanzó USD 2.101 millones en 2025 y quedó octava en el ranking nacional, con fuerte incidencia de la minería en la generación de divisas.

San Juan se ubicó en el octavo lugar del ranking nacional de exportaciones durante 2025, con un total de USD 2.101 millones, según un informe elaborado en base a datos del Ministerio de Economía, la Cepal y el Indec. El dato la posiciona dentro del grupo de provincias con mayor generación de divisas, en un esquema fuertemente concentrado en pocos distritos.

La provincia se consolidó como uno de los principales polos exportadores del país. Durante 2025, alcanzó los USD 2.101 millones en ventas al exterior, ubicándose en el octavo lugar del ranking nacional. Quedó apenas por debajo de Entre Ríos, que registró USD 2.115 millones, y por encima de otras economías regionales.

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El informe detalla que San Juan representa actualmente el 1,3% del Producto Bruto Geográfico nacional, detrás de distritos como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Entre Ríos. Aun así, su capacidad de generación de divisas la posiciona como una de las economías regionales más dinámicas.

El peso de la minería aparece como un factor determinante en este desempeño. La actividad no solo impulsa las exportaciones, sino que también tiene impacto directo en el empleo y en la cadena de valor asociada, que incluye servicios, comercio y sectores financieros vinculados.

Al mismo tiempo, el estudio expone las asimetrías estructurales de la economía argentina. Buenos Aires y la Ciudad Autónoma concentran más de la mitad de la riqueza del país, y junto a Córdoba y Santa Fe explican más de dos tercios de la actividad económica total.

En ese contexto, San Juan comienza a ganar protagonismo como economía regional, apoyada en sus recursos naturales y en un esquema productivo orientado a la exportación. Su crecimiento en empleo formal, en medio de una tendencia nacional negativa, refuerza ese posicionamiento.

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