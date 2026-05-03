San Juan se ubicó en el octavo lugar del ranking nacional de exportaciones durante 2025, con un total de USD 2.101 millones, según un informe elaborado en base a datos del Ministerio de Economía, la Cepal y el Indec. El dato la posiciona dentro del grupo de provincias con mayor generación de divisas, en un esquema fuertemente concentrado en pocos distritos.
Exportaciones: San Juan se ubicó octava a nivel nacional en 2025
La provincia alcanzó USD 2.101 millones en 2025 y quedó octava en el ranking nacional, con fuerte incidencia de la minería en la generación de divisas.