Las exportaciones sanjuaninas de pasas crecieron un 50% en dólares

Para San Juan, la pasa de uva no representa únicamente un producto exportable: también expresa una cadena de valor que involucra a productores, trabajadores rurales, establecimientos de procesamiento, logística, comercialización y empresas exportadoras. Su desarrollo permite diversificar la vitivinicultura provincial, generar agregado de valor y fortalecer la presencia de San Juan en mercados internacionales.

El principal destino de las pasas argentinas continúa siendo Brasil, aunque especialistas del sector señalan la necesidad de diversificar mercados y ampliar la presencia en otros países demandantes. Actualmente, el 75% de las exportaciones argentinas de pasas se concentra en dos destinos: Brasil y Estados Unidos, lo que abre oportunidades para avanzar en una estrategia comercial más amplia.

En este contexto, el Día Mundial de la Pasa de Uva es una oportunidad para reconocer el trabajo de toda la cadena productiva sanjuanina y visibilizar un producto que combina calidad, tradición y proyección internacional. San Juan cuenta con condiciones naturales, experiencia productiva y capacidad exportadora para seguir posicionando a la pasa de uva como uno de los alimentos representativos de la provincia ante el mundo.

La pasa de uva es mucho más que un derivado de la vid: es una expresión concreta del potencial agroindustrial de San Juan. En una provincia históricamente vinculada a la vitivinicultura, este producto se consolida como una alternativa competitiva, exportable y con fuerte identidad territorial. Celebrar su día mundial es también celebrar el trabajo sanjuanino, la diversificación productiva y la capacidad de la provincia para llevar calidad argentina a los mercados internacionales.