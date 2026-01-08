Convocan a veteranos de Guerra de Malvinas y familiares de caídos

La iniciativa también está destinada a madres, viudas, hijos y familiares de caídos en el conflicto del Atlántico Sur, en cumplimiento del Decreto 467/05. Madres, viudas, hijos y derechohabientes podrán completar un formulario específico que permitirá consolidar el padrón oficial y fortalecer los mecanismos de asistencia institucional.

La carga de información se puede realizar de forma digital hasta el 20 de febrero de 2026, a través de los siguientes enlaces: