El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y su Dirección de Cultos y ONG, continua con la convocatoria para la actualización de datos de los Veteranos de Guerra de Malvinas oriundos de San Juan, tanto quienes residen en la provincia como aquellos que viven en otras jurisdicciones.
Convocan a veteranos de Guerra de Malvinas y familiares de caídos
