Convocan a veteranos de Guerra de Malvinas y familiares de caídos

El Ministerio Gobierno mantiene abierta la convocatoria para la actualización de datos de veteranos de Guerra de Malvinas y familiares de caídos.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y su Dirección de Cultos y ONG, continua con la convocatoria para la actualización de datos de los Veteranos de Guerra de Malvinas oriundos de San Juan, tanto quienes residen en la provincia como aquellos que viven en otras jurisdicciones.

La iniciativa también está destinada a madres, viudas, hijos y familiares de caídos en el conflicto del Atlántico Sur, en cumplimiento del Decreto 467/05. Madres, viudas, hijos y derechohabientes podrán completar un formulario específico que permitirá consolidar el padrón oficial y fortalecer los mecanismos de asistencia institucional.

La carga de información se puede realizar de forma digital hasta el 20 de febrero de 2026, a través de los siguientes enlaces:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeme-g4azPx4SfEWXxnoeh7z0-75TpefdsguEoT51PvddAKvw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95afTLnz-LwRwwEN17Gr4JbSq8VHTBaWGpfe1sh7NZRbxw/viewform

