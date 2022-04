Contienen a la familia de la nena que falleció en Pocito

"Yo trabajo día a día. Soy jornalero en el campo. Trabajo todos los santos días para traerles el pan y me encuentro con esta semejante cosa que nunca me esperaba", había manifestado momentos antes.

La mamá, también se animó a contar detalles sobre lo sucedido. "Nena hablame, le decía. Ella estaba calentita Cuando llegué al hospital los médicos la agarraron y ellos no me la dejaron ver más. Ella no tenía nada, era una niña sanita", aseguró su mamá entre sollozos.

En medio de la conmoción, aprovechó para desmentir algunos testimonios que se escucharon en la jornada fatídica. "A veces no salía porque le gustaba ver mucho televisión; algunos vecinos dijeron que yo la tenía encerrada a la nena y no es así. Eso es mentira. A mis hijos nunca los tengo encerrados, nunca les pego. Ellos son todo para mí", declaró Adriana Vargas.

Además, aclaró que "la nena de la casa salió limpia". "Sí se ensució en mis brazos. Ella hacía de cuerpito, normal todos los días. Dos veces al día, hacía. Terminaba de comer e iba al baño. Ella nunca padeció ninguna enfermedad. "Era una nena muy alegre. Siempre me decía, "má..si vos tomás mate, yo voy a tomar leche. Yo le hacía su leche con su pan y su galleta. Le preguntaba si iba a jugar y me decía, no..me voy a ver dibujitos. Yo la voy a recordar siempre a mi bebé", dijo y rompió en llanto.

La contención del estado a la familia

"Hemos tratado de acompañar al situación de la familia, teniendo en cuenta que están muy mal. Los vecinos estaban muy acongojados por la situación. Se seguirá trabajando con la familia, tratando de que pasen estos días de duelo. La familia está consternada", explicó el Director de Niñez, Sergio Sepúlveda en Canal 8.

No siempre las medidas es separar a los niños del hogar familiar, sino que a veces toca acompañar a los papás para continuar con la educación de los hijos.

Sepúlveda explicó que se analizarán las condiciones de salud de los menores y si es necesaria una articulación con Salud Pública, se realizará.

La familia de Brenda admitió que el Ministerio de Desarrollo Humano estuvo presente con la familia incluso antes de la muerte de la nena. "Siempre nos han ayudado", admitió la mamá de la pequeña.