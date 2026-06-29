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Conmoción: investigan la muerte de una agente de la Policía de San Juan

El trágico hecho ocurrió durante la tarde-noche del domingo. Las primeras informaciones indican que la mujer habría mantenido una discusión con su expareja.

Una profunda conmoción genera por estas horas la muerte de una mujer que se desempeñaba como agente en la Policía de San Juan. El hecho, que se encuentra bajo una estricta investigación judicial y policial, se registró durante la tarde-noche de este domingo luego de que la víctima recibiera un disparo.

Si bien la causa se maneja con un fuerte hermetismo para preservar los detalles de la investigación, las primeras informaciones policiales indican que la mujer habría mantenido una discusión con su expareja poco antes del desenlace. Por el momento, la hipótesis principal que evalúan los investigadores es que se habría quitado la vida. Las peritajes correspondientes buscarán esclarecer con precisión las circunstancias del hecho.

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