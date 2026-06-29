Una profunda conmoción genera por estas horas la muerte de una mujer que se desempeñaba como agente en la Policía de San Juan. El hecho, que se encuentra bajo una estricta investigación judicial y policial, se registró durante la tarde-noche de este domingo luego de que la víctima recibiera un disparo.
Conmoción: investigan la muerte de una agente de la Policía de San Juan
El trágico hecho ocurrió durante la tarde-noche del domingo. Las primeras informaciones indican que la mujer habría mantenido una discusión con su expareja.