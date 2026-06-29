Conmoción: investigan la muerte de una agente de la Policía de San Juan

Si bien la causa se maneja con un fuerte hermetismo para preservar los detalles de la investigación, las primeras informaciones policiales indican que la mujer habría mantenido una discusión con su expareja poco antes del desenlace. Por el momento, la hipótesis principal que evalúan los investigadores es que se habría quitado la vida. Las peritajes correspondientes buscarán esclarecer con precisión las circunstancias del hecho.

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