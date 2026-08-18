La nieve volvió a cubrir Iglesia: hielo en las rutas, familias asistidas y un rescate

Uno de los principales problemas se registró en la Ruta Provincial 436, a la altura de Alto Colorado, donde la formación de hielo sobre la calzada dejó el camino intransitable.

La situación también estuvo acompañada por neblina y baja visibilidad, por lo que las autoridades recomendaron evitar ese tramo hasta que mejoren las condiciones.

En tanto, la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, permanece transitable con precaución. En ese corredor también se registraron inconvenientes vinculados con derrumbes, por lo que se pidió circular a baja velocidad y con extrema atención.

Las condiciones de la Ruta 436 derivaron durante la noche en un operativo de emergencia. Personal de Gendarmería Nacional y de la Policía debió asistir a los ocupantes de tres vehículos particulares que quedaron atrapados por el hielo en Alto Colorado.

El operativo permitió poner a salvo a las personas, aunque la situación en el sector continuó siendo complicada. Varios camiones permanecían varados a la espera de una mejora del clima y de la calzada.

El temporal también generó inconvenientes en algunas viviendas. Entre cinco y seis familias recibieron asistencia por filtraciones en los techos, provocadas por la acumulación de nieve y las precipitaciones.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen bajo vigilancia las zonas rurales y más alejadas del departamento. El reporte sobre los puesteros de Iglesia fue favorable y, hasta el momento, no se registraron situaciones que comprometieran su seguridad.

La nieve dejó así un paisaje completamente distinto en Iglesia, aunque detrás de las postales blancas permanece un escenario de hielo, rutas complicadas y circulación restringida que mantiene en alerta a quienes deben transitar por la zona.