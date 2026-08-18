Sorpresa total: una reconocida figura está embarazada y espera su primer

El trasfondo de la búsqueda y los detalles del vínculo

La pareja, que comparte la misma edad (36), lleva consolidada una relación amorosa de casi dos años. El padre del bebé se llama Felix Orsatti, un empresario de perfil alejado de las cámaras.

Un dato que llamó especialmente la atención en torno al proceso de gestación fue una decisión previa que la mediática había tomado años atrás respecto a su fertilidad. En su momento, la modelo e influencer había optado por someterse a un procedimiento de congelamiento preventivo de óvulos como previsión a futuro. Sin embargo, según se supo en las últimas horas, finalmente la naturaleza hizo lo suyo y ese método de respaldo no resultó necesario.

Por estas semanas, la futura mamá transita los primeros meses del embarazo con total tranquilidad, instalada en Buenos Aires y combinando su rutina de trabajo con los cuidados lógicos de esta etapa inicial. Las felicitaciones y mensajes de afecto por parte de colegas y seguidores no tardaron en multiplicarse en las plataformas digitales, celebrando este nuevo capítulo en su vida personal.