El INDEC reveló cuánto cuesta criar un hijo según su edad

VPara calcular el primer componente, el organismo utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos y otros bienes y servicios vinculados con vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros.

En julio, los bienes y servicios representaron $177.233 para los menores de 1 año, $228.850 para los de 1 a 3 años, $291.467 para los de 4 y 5 años y $361.566 para los niños de 6 a 12 años.

El cuidado también forma parte del costo

El segundo componente corresponde al tiempo necesario para cuidar a los niños según cada edad. Para ponerle un valor económico, el INDEC toma como referencia la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadores de casas particulares.

Por este concepto, el costo mensual fue de $368.450 para los menores de 1 año, $421.086 para los niños de 1 a 3 años, $263.179 para los de 4 y 5 años y $335.702 para el grupo de 6 a 12 años.

De esta manera, el informe busca reflejar no solo cuánto dinero demanda mantener a un niño, sino también el valor del trabajo de cuidado que requiere cada etapa de la infancia.