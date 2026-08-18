El costo mensual de criar a un hijo en Argentina llegó hasta los $697.268 durante julio, de acuerdo con el último informe difundido este martes por el INDEC. La cifra corresponde a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 12 años y contempla los gastos necesarios para su desarrollo, además del valor del tiempo dedicado a su cuidado.
El INDEC reveló cuánto cuesta criar un hijo según su edad
La canasta de crianza aumentó según la edad de los niños e incluye tanto los gastos de bienes y servicios como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. El mayor costo correspondió al grupo de 6 a 12 años.