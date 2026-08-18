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El INDEC reveló cuánto cuesta criar un hijo según su edad

La canasta de crianza aumentó según la edad de los niños e incluye tanto los gastos de bienes y servicios como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. El mayor costo correspondió al grupo de 6 a 12 años.

El costo mensual de criar a un hijo en Argentina llegó hasta los $697.268 durante julio, de acuerdo con el último informe difundido este martes por el INDEC. La cifra corresponde a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 12 años y contempla los gastos necesarios para su desarrollo, además del valor del tiempo dedicado a su cuidado.

El organismo estadístico calcula la denominada canasta de crianza para cuatro grupos etarios. En julio, el costo para un menor de 1 año fue de $545.683; para un niño de 1 a 3 años, de $649.935; para quienes tienen entre 4 y 5 años, de $554.646; y para el grupo de 6 a 12 años alcanzó los $697.268.

Qué incluye el cálculo

El indicador no contempla solamente los gastos cotidianos de los chicos. El INDEC suma dos componentes: el costo de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo y el valor económico del tiempo de cuidado.

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VPara calcular el primer componente, el organismo utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos y otros bienes y servicios vinculados con vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros.

En julio, los bienes y servicios representaron $177.233 para los menores de 1 año, $228.850 para los de 1 a 3 años, $291.467 para los de 4 y 5 años y $361.566 para los niños de 6 a 12 años.

El cuidado también forma parte del costo

El segundo componente corresponde al tiempo necesario para cuidar a los niños según cada edad. Para ponerle un valor económico, el INDEC toma como referencia la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadores de casas particulares.

Por este concepto, el costo mensual fue de $368.450 para los menores de 1 año, $421.086 para los niños de 1 a 3 años, $263.179 para los de 4 y 5 años y $335.702 para el grupo de 6 a 12 años.

De esta manera, el informe busca reflejar no solo cuánto dinero demanda mantener a un niño, sino también el valor del trabajo de cuidado que requiere cada etapa de la infancia.

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