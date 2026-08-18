Boca no perdonó en Paraguay: goleó a Recoleta y avanzó a cuartos

¡¡QUÉ MOMENTO DEL RUSITO!! Ascacíbar estuvo atento dentro del área y cabeceó para el 1-0 (4-1 global) de Boca vs. Recoleta en el Defensores del Chaco. ¡INTRATABLE EL "GOLEADOR"!



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Álvaro Montero fue importante en esa etapa inicial. El arquero respondió ante un mano a mano de Ronal Domínguez, en la única situación clara de Recoleta durante el primer tiempo. A los 29 minutos, Boca encontró la apertura. Santiago Ascacíbar apareció dentro del área y convirtió de cabeza para poner el 1-0 y prácticamente sentenciar la serie.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Sebastián Villa aprovechó un error defensivo y marcó el segundo.

A LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SÍ: Seba Villa capturó el rebote y marcó el 2-0 (5-1 global) de Boca vs. Recoleta. ¡LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS EN SU PRIMER TANTO DESDE SU VUELTA AL CLUB!



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Fue un gol especial para el colombiano, que volvió a convertir con la camiseta de Boca después de su regreso al club. Tras el festejo, se señaló el escudo y pidió perdón hacia el sector donde estaban los hinchas xeneizes, en un gesto que rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la noche.

Con el 2-0 y el global 5-1, Boca se fue al descanso con la clasificación prácticamente asegurada.

¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Milton Delgado recuperó en mitad de cancha y asistió a Merentiel, que definió con mucha calidad para el 3-0 (6-1 global) de Boca ante Recoleta.



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El segundo tiempo fue una confirmación del dominio de Boca. A los seis minutos, Miguel Merentiel recibió dentro del área, dejó en el camino a su marcador y definió por encima del arquero Nelson Ferreira para establecer el 3-0.

Ya sobre el cierre, Alan Velasco puso el cuarto después de una buena acción individual y una definición que terminó de darle forma a una goleada contundente.

¡AH BUENO, HACÉ LO QUE QUIERAS, ALAN! ¡VELASCO ARMÓ UN JUGADÓN Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 4-0 (7-1 global) DE BOCA SOBRE RECOLETA!



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Además, Arruabarrena aprovechó la tranquilidad del resultado para darle minutos al delantero ecuatoriano Enner Valencia, una de las incorporaciones del equipo.

Boca ya piensa en los cuartos

El Xeneize tendrá ahora que esperar para conocer a su próximo rival. San Pablo y Bolívar definirán la otra llave y de allí saldrá el equipo que enfrentará a Boca en los cuartos de final. Los partidos de esa instancia están previstos para septiembre.

Antes, Boca volverá a concentrarse en el torneo local. El próximo domingo, desde las 21.30, visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Clausura.