El Gobierno comenzó a preparar la llegada del papa León XIV a la Argentina

Tres provincias y posibles escenarios

La visita contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba. En principio, los escenarios analizados son el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba.

También surgió como posibilidad una visita a Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde el Papa podría recorrer un cotolengo. Una segunda avanzada de la Santa Sede llegará al país el 30 de agosto para recorrer los lugares y definir el itinerario definitivo.

Desde la Iglesia solicitaron que en las próximas reuniones también participen representantes de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de coordinar la organización en cada jurisdicción.

La seguridad de la visita estará coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Monteoliva, en articulación con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias involucradas.

Uno de los principales desafíos será la convocatoria. Desde la Iglesia estiman que podría reunirse alrededor de un millón de personas en cada una de las celebraciones al aire libre previstas durante la visita.

Además, León XIV, en su condición de jefe de Estado del Vaticano, mantendría un encuentro con el presidente Javier Milei durante su paso por el país.

Un posible homenaje al papa Francisco

Otro de los puntos que aparecen en la organización es la posibilidad de que León XIV realice un homenaje a Francisco, fallecido en abril de 2025.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina señalaron que todavía no está definido qué actividad podría realizarse, pero consideran probable que el actual Pontífice tenga algún gesto para recordar a su antecesor durante su visita.

El Gobierno también analiza la posibilidad de decretar un asueto durante los días de la visita, aunque la medida todavía no fue definida y se resolvería más cerca de la llegada del Papa. León XIV se alojará durante su estadía en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, mientras que los integrantes de su delegación se hospedarán en un hotel ubicado en las inmediaciones.

La Iglesia ya conformó una comisión nacional y distintos equipos de trabajo para organizar la agenda, la logística, la seguridad, la comunicación, los eventos y la infraestructura de la visita. El próximo paso será definir el recorrido definitivo y avanzar con la organización de cada una de las actividades previstas.