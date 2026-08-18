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Tres jóvenes fueron detenidos tras robar y llevarse todo el botín en bolsas

El robo ocurrió cerca de las 4 de la mañana en un local de avenida Benavídez. La Policía encontró a tres jóvenes con bolsas cargadas de ropa, calzado, una notebook y otros elementos del comercio.

Tres jóvenes de 19 y 20 años fueron detenidos durante la madrugada de este lunes en Chimbas, acusados de intentar robar una tienda de ropa ubicada sobre avenida Benavídez. Los encontraron a pocas cuadras del comercio con bolsas cargadas de mercadería.

Todo comenzó cerca de las 4 de la mañana, cuando un llamado al sistema de prevención Trueno Halcón alertó a la Policía sobre tres personas que estaban intentando forzar el ingreso a un comercio de la zona de Benavídez y Callejón Las Flores.

Efectivos de la Comisaría 26ª llegaron hasta el lugar y encontraron el portón metálico del local Ohana, ubicado en Benavídez 838 Oeste, parcialmente abierto. Los sospechosos ya no estaban allí, por lo que los uniformados comenzaron a buscarlos por las inmediaciones.

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A pocas cuadras encontraron un Fiat Uno blanco con el capot levantado. Junto al vehículo estaba un joven de apellido Rodríguez, de 20 años, quien aseguró que el auto había sufrido un desperfecto.

Mientras los efectivos recorrían la zona a pie, encontraron a otros dos jóvenes caminando por la avenida. Eran Cabello, de 19 años, y Palma, también de 19, quienes llevaban dos grandes bolsas negras.

Al advertir la presencia policial, ambos tiraron las bolsas e intentaron escapar, pero fueron alcanzados y detenidos a los pocos metros.

Al revisar los elementos, los policías encontraron una importante cantidad de prendas de vestir y calzado de distintas marcas, colores y talles. También había una notebook y un parlante. Los efectivos secuestraron además dos teléfonos celulares que tenían los sospechosos.

Con las averiguaciones realizadas en el lugar, la Policía estableció que la mercadería pertenecía al comercio Ohana, donde momentos antes habían intentado ingresar por la fuerza.

Los tres jóvenes quedaron detenidos y a disposición de la UFI Flagrancia, bajo una causa por robo agravado por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa. La rápida intervención policial permitió recuperar la mercadería antes de que los sospechosos pudieran alejarse del lugar.

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