Llega el Travel Sale 2026 y esto es todo lo que tenés que saber

Durante esa semana, las agencias y empresas participantes ofrecerán promociones para viajar. Entre las principales propuestas se destacan:

Pasajes aéreos nacionales e internacionales.

Hoteles y alojamientos.

Paquetes turísticos.

Servicios y experiencias de viaje.

Opciones de financiación.

Coberturas médicas para viajes al exterior.

Las ofertas van a estar disponibles en el sitio oficial del Travel Sale y de las páginas web de las empresas participantes.

Cómo recibir las ofertas del Travel Sale

El sitio oficial del Travel Sale permite registrarse para recibir novedades y adelantos antes del que inicie el evento.

Para completar el formulario de inscripción se solicitan:

Nombre y apellido.

Correo electrónico.

Número de contacto.

País de residencia.

El sitio tiene una cuenta regresiva hasta el inicio de las promociones, aunque por el momento no detalla qué descuentos ofrecerá cada empresa. Los beneficios se conocerán a medida que comience el Travel Sale.

Cómo comprar durante el Travel Sale

Las agencias y empresas que participan del evento aparecen publicadas en el sitio oficial. Una vez que comiencen las promociones, se podrán consultar las propuestas y realizar las compras tanto desde la plataforma del Travel Sale como desde las páginas web de cada compañía.

La iniciativa busca impulsar la compra de vuelos y paquetes turísticos, especialmente para destinos dentro de Argentina. Las promociones también pueden incluir excursiones, alojamiento y beneficios adicionales, como equipaje extra sin costo o descuentos en coberturas médicas para viajes al exterior.