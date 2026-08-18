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Llega el Travel Sale 2026 y esto es todo lo que tenés que saber

La edición número 12 del Travel Sale será en la última semana de agosto, con promociones en vuelos, hoteles y servicios turísticos para viajar.

El Travel Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y se prepara para una nueva semana de descuentos en viajes por Argentina y el exterior. La edición número 12 del evento llega a fines de agosto con promociones en vuelos, hoteles, paquetes turísticos y otros servicios.

El evento es organizado por la Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) junto con más de 100 agencias de viajes. La propuesta apunta a facilitar la compra anticipada de vuelos, paquetes y servicios turísticos, con el foco puesto especialmente en los destinos nacionales.

Cuándo es el Travel Sale 2026

El Travel Sale 2026 empieza a las 0 horas del lunes 24 de agosto y termina el domingo 30 de agosto, según la información oficial del evento.

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Durante esa semana, las agencias y empresas participantes ofrecerán promociones para viajar. Entre las principales propuestas se destacan:

  • Pasajes aéreos nacionales e internacionales.
  • Hoteles y alojamientos.
  • Paquetes turísticos.
  • Servicios y experiencias de viaje.
  • Opciones de financiación.
  • Coberturas médicas para viajes al exterior.

Las ofertas van a estar disponibles en el sitio oficial del Travel Sale y de las páginas web de las empresas participantes.

Cómo recibir las ofertas del Travel Sale

El sitio oficial del Travel Sale permite registrarse para recibir novedades y adelantos antes del que inicie el evento.

Para completar el formulario de inscripción se solicitan:

  • Nombre y apellido.
  • Correo electrónico.
  • Número de contacto.
  • País de residencia.

El sitio tiene una cuenta regresiva hasta el inicio de las promociones, aunque por el momento no detalla qué descuentos ofrecerá cada empresa. Los beneficios se conocerán a medida que comience el Travel Sale.

Cómo comprar durante el Travel Sale

Las agencias y empresas que participan del evento aparecen publicadas en el sitio oficial. Una vez que comiencen las promociones, se podrán consultar las propuestas y realizar las compras tanto desde la plataforma del Travel Sale como desde las páginas web de cada compañía.

La iniciativa busca impulsar la compra de vuelos y paquetes turísticos, especialmente para destinos dentro de Argentina. Las promociones también pueden incluir excursiones, alojamiento y beneficios adicionales, como equipaje extra sin costo o descuentos en coberturas médicas para viajes al exterior.

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