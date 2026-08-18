Fundación TRAUMA: más de 900 becas para formar profesionales y salvar vidas

“De esta forma podemos brindar becas del Programa PARES Trauma para formar médicos y enfermeros y así seguir contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud en nuestro país”, explicó Laura Bosque, directora ejecutiva de Fundación Trauma.

Qué hace Fundación Trauma

La organización trabaja desde hace más de una década con un objetivo amplio: fortalecer el sistema de salud argentino para mejorar la atención de las personas que sufren un trauma y disminuir las muertes prevenibles.

Para eso combina capacitación, generación de información y optimización de los procesos de atención. La intención es que los equipos de salud puedan trabajar de manera más coordinada y con protocolos respaldados científicamente.

En ese camino, Fundación Trauma ya capacitó a más de 20.000 profesionales, que recibieron más de 24.000 becas de formación. Ahora, las más de 900 nuevas becas se incorporarán a PARES Trauma, un programa que ya alcanzó a más de 1.700 profesionales de 173 instituciones de todo el país.

Una capacitación pensada para las emergencias

PARES Trauma significa Preparación para el Aumento de Respuesta de los Equipos de Salud y está enfocado en la atención inicial de pacientes traumatizados.

La capacitación es 100% online, lo que permite que profesionales de distintas provincias puedan acceder al programa. El objetivo es fortalecer tanto a quienes intervienen antes de la llegada al hospital como a los equipos que reciben posteriormente al paciente.

La propuesta también apunta a mejorar el trabajo en red entre las distintas etapas de atención y dejar capacidad instalada dentro de las instituciones sanitarias.

Un trauma puede producirse por situaciones tan diferentes como un choque, una caída, una quemadura, una intoxicación, una electrocución o una asfixia. Según los datos difundidos por Fundación Trauma, 4,4 millones de personas mueren cada año en el mundo por lesiones traumáticas.

Pero uno de los datos que explica la importancia de la capacitación es otro: el 87% de las muertes por trauma se produce antes de que el paciente llegue al hospital o durante las primeras 24 horas de internación.

En ese contexto, la organización sostiene que contar con equipos preparados y sistemas de atención coordinados puede hacer una diferencia concreta. Investigaciones citadas por la Fundación indican que los sistemas organizados de trauma pueden reducir entre un 20% y un 25% las muertes prevenibles.

“El trauma es una enfermedad muchas veces ignorada, pero todos los años mueren más de 4 millones de personas en el mundo por lesiones físicas”, señaló Jorge Neira, presidente y fundador de Fundación Trauma.

El especialista remarcó además que el problema no impacta únicamente sobre quien sufre la lesión, sino también sobre su familia, su comunidad y el propio sistema sanitario.

La cena anual reunió a referentes de la salud, autoridades, empresarios y representantes del ámbito académico. Entre los presentes estuvieron el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y el director del SAME, Alberto Crescenti, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria en la medicina de emergencia.

Pero el resultado más concreto de la jornada quedó en las más de 900 becas que permitirán ampliar la capacitación de profesionales de salud de todo el país.

La campaña para continuar financiando el programa PARES Trauma permanece abierta. La apuesta de la Fundación es que ese conocimiento llegue a quienes están en la primera línea de atención y pueda convertirse, ante una emergencia, en una respuesta más rápida y organizada.