Así se reforzó la Policía: 36 motos nuevas, Taser 7 y cámaras corporales

Se trata de 24 Honda XR 300 cc, 6 Voge 525 DSX y 6 Voge 900 DSX, todas equipadas para el servicio policial con iluminación de emergencia, sirena, comando digital, mástil telescópico y protectores laterales.

La incorporación apunta a mejorar la cobertura territorial y los tiempos de respuesta, especialmente en zonas urbanas, corredores viales y sectores donde las motocicletas permiten mayor facilidad de desplazamiento. Para la D7, las unidades permitirán reforzar controles vehiculares y tareas preventivas. En el caso de la D3, las motos de mayor cilindrada estarán destinadas a operativos y despliegues policiales.

Capacitación para utilizar las Taser 7

El plan de fortalecimiento también incluye capacitación para los efectivos que utilizarán nuevas herramientas durante el servicio.

La Policía de San Juan avanza en el 3° Curso de Operadores del Dispositivo Electrónico DEIM Taser 7, con el objetivo de formar a 120 operadores en un período estimado de cuatro a seis semanas.

La intención es ampliar progresivamente la cantidad de policías capacitados y contar con operadores disponibles durante las 24 horas, de acuerdo con las necesidades de cada dependencia. Una de las novedades del curso es la utilización de un simulador de realidad virtual, que permite recrear situaciones de intervención en un entorno controlado.

Los efectivos pueden practicar la evaluación de escenarios, la toma de decisiones y el uso del dispositivo sin recurrir permanentemente a cartuchos reales. Además, los instructores pueden observar el desempeño y repetir los ejercicios para reforzar los puntos que sean necesarios.

También presentaron las Body Cam

Durante la jornada también se mostró el funcionamiento de la Body Cam Axon, una cámara corporal destinada a registrar las intervenciones policiales. El dispositivo cuenta con video Full HD, visión nocturna, audio, amplia autonomía, resistencia IP67, conectividad inalámbrica y almacenamiento seguro de evidencias.

De esta manera, el Gobierno provincial busca combinar más equipamiento, capacitación y tecnología para ampliar la capacidad operativa de la Policía y reforzar las tareas de prevención en distintos puntos de San Juan.

Del acto participaron además el vicegobernador Fabián Martín, integrantes del gabinete provincial y autoridades de la Policía de San Juan.