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"Te necesitamos": pedido desesperado de la familia del motociclista hospitalizado

Gonzalo Ariel Olmos, de 31 años, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Rawson tras sufrir un grave accidente en la Ruta 40. Su pareja pidió acompañamiento y oraciones por su recuperación.

La madrugada de este martes cambió por completo la vida de la familia de Gonzalo Ariel Olmos, un sanjuanino de 31 años que permanece internado en grave estado luego de sufrir un accidente de tránsito en Chimbas. Mientras los médicos trabajan para estabilizarlo, su pareja, Nair Morales, pidió públicamente que acompañen a Gonzalo con oraciones.

Vamos mi amor, no me dejés sola, te necesitamos”, escribió Nair en sus redes sociales junto a fotografías de la familia. La mujer, con quien Olmos tiene dos hijos varones, también publicó otro mensaje cargado de angustia: “No bajes los brazos, amor mío. Te estoy esperando”.

El accidente ocurrió durante la madrugada

El siniestro ocurrió minutos antes de la 1 de este martes, sobre la Ruta Nacional 40, entre las calles Centenario y Rodríguez, en Chimbas. Por circunstancias que todavía son investigadas, Olmos perdió el control de la motocicleta que conducía y cayó sobre la calzada. Una ambulancia del servicio 107 lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó cerca de las 00:59.

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El cuadro que presentó fue de extrema gravedad. Según fuentes vinculadas al caso, sufrió politraumatismos graves, una fractura de cráneo de tipo estallido y múltiples contusiones, por lo que quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La investigación apunta a una caída sin otro vehículo involucrado

Las primeras pericias realizadas en el lugar permitieron establecer que, en principio, no habría participado otro vehículo en el accidente. Los especialistas de la Policía Científica analizaron la escena y la motocicleta y no encontraron daños que fueran compatibles con una colisión contra otro rodado. Los indicios reunidos hasta el momento apuntan a que Olmos habría perdido el dominio de la moto y sufrido la caída mientras circulaba solo.

De todos modos, la investigación continúa para determinar qué provocó la pérdida de control y reconstruir con precisión la secuencia del accidente.

Mientras la causa avanza, la preocupación se concentra en la evolución de Gonzalo. Familiares y amigos comenzaron a compartir pedidos de cadena de oración por su recuperación.

Pido por su vida; que Dios ponga su mano y lo sane. Por favor, tómense un tiempo para orar por la sanidad de él. Su familia lo espera en su casa”, fue otro de los mensajes que comenzó a circular durante las últimas horas.

Olmos, domiciliado en Concepción y reconocido entre sus allegados por su pasión por San Martín de San Juan, continúa internado bajo atención médica y acompañado por el pedido de su familia, que espera noticias favorables sobre su estado de salud.

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