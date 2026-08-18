"Te necesitamos": pedido desesperado de la familia del motociclista hospitalizado

El cuadro que presentó fue de extrema gravedad. Según fuentes vinculadas al caso, sufrió politraumatismos graves, una fractura de cráneo de tipo estallido y múltiples contusiones, por lo que quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La investigación apunta a una caída sin otro vehículo involucrado

Las primeras pericias realizadas en el lugar permitieron establecer que, en principio, no habría participado otro vehículo en el accidente. Los especialistas de la Policía Científica analizaron la escena y la motocicleta y no encontraron daños que fueran compatibles con una colisión contra otro rodado. Los indicios reunidos hasta el momento apuntan a que Olmos habría perdido el dominio de la moto y sufrido la caída mientras circulaba solo.

De todos modos, la investigación continúa para determinar qué provocó la pérdida de control y reconstruir con precisión la secuencia del accidente.

Mientras la causa avanza, la preocupación se concentra en la evolución de Gonzalo. Familiares y amigos comenzaron a compartir pedidos de cadena de oración por su recuperación.

“Pido por su vida; que Dios ponga su mano y lo sane. Por favor, tómense un tiempo para orar por la sanidad de él. Su familia lo espera en su casa”, fue otro de los mensajes que comenzó a circular durante las últimas horas.

Olmos, domiciliado en Concepción y reconocido entre sus allegados por su pasión por San Martín de San Juan, continúa internado bajo atención médica y acompañado por el pedido de su familia, que espera noticias favorables sobre su estado de salud.