FNS 2026: cuándo será, qué escenarios tendrá y qué se sabe de los artistas

El funcionario también adelantó que buscan definir la programación próximamente para poder avanzar con la venta de entradas, teniendo en cuenta el interés que genera la fiesta tanto entre los sanjuaninos como entre visitantes de otras provincias.

Cuatro escenarios y fuerte presencia local

Más allá de la grilla, hay aspectos del formato que ya están definidos. La edición 2026 mantendrá cuatro escenarios, además del espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay y el escenario principal dentro del Estadio del Bicentenario.

La propuesta tendrá además un fuerte protagonismo de artistas sanjuaninos. Los cuatro escenarios estarán destinados a producciones locales y habrá participación provincial también en el escenario principal.

Romero remarcó que el espectáculo central será realizado con artistas de San Juan, por lo que la producción local tendrá un lugar importante dentro de la edición 2026.

Cuándo será la Fiesta del Sol

La Fiesta Nacional del Sol 2026: “Parque Triásico” estará inspirada en el origen de los dinosaurios en el territorio sanjuanino, en una edición vinculada además con la próxima apertura del MuPa, Museo Paleontológico.

La agenda comenzará el jueves 19 de noviembre con el FNS Forum, destinado al intercambio entre sectores productivos, empresariales e institucionales.

La fiesta propiamente dicha se desarrollará desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en el predio ubicado en Pocito, con la feria temática y los espectáculos. El lunes 23 quedará como jornada de respaldo ante posibles inconvenientes climáticos u otras situaciones que puedan afectar el desarrollo de las tres jornadas principales.

JetSMART y la llegada de visitantes

La organización también contempla la conectividad aérea. Según explicó Romero, el Gobierno provincial pidió a JetSMART adelantar una semana el inicio de sus operaciones en San Juan para que coincidiera con las fechas de la Fiesta del Sol.

El objetivo es sumar una alternativa de bajo costo para quienes quieran llegar a la provincia durante el evento y favorecer así el movimiento turístico. Por ahora, el gran misterio sigue siendo la grilla: los nombres nacionales e internacionales todavía no están confirmados y el Gobierno esperará a cerrar los contratos antes de anunciarlos.