Con superávit y menor presión fiscal, San Juan expuso su hoja de ruta para 2026

Gutiérrez destacó que San Juan fue una de las provincias con mayor crecimiento exportador en 2025, impulsado principalmente por la minería. Para el próximo año, las estimaciones oficiales anticipan:

9,14% de crecimiento de la inversión

Cerca del 11% de aumento de las exportaciones

Expansión del 5% en industria y comercio

Presión fiscal y alivio tributario

Uno de los ejes centrales fue la política tributaria. El ministro sostuvo que el objetivo del Gobierno es consolidar a San Juan como una provincia “liviana” fiscalmente. En ese sentido, confirmó la quita del Adicional Lote Hogar y adelantó que en 2026 se avanzará con su derogación definitiva.

Según los datos oficiales, en 2024 la presión fiscal provincial fue del 2,6% del Producto Bruto Geográfico, muy por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 5,1%.

Empleo y capital humano

Otro punto destacado fue la renovación del Certificado de Mano de Obra Formal e Industrial (CEMOFI), herramienta que continuará vigente durante 2026 y que será incluida en la Ley Impositiva. El programa apunta a impulsar la industria manufacturera y la generación de empleo formal, tras los resultados positivos obtenidos durante 2025.

Obra pública y áreas sensibles

En cuanto a la distribución del gasto, Gutiérrez subrayó que el presupuesto prioriza salud, educación, seguridad y obra pública. El 16% del gasto total estará destinado a infraestructura, porcentaje que calificó como significativo en el contexto nacional actual.

Las áreas de salud y educación son las que muestran mayor crecimiento interanual, en un escenario donde la Provincia debió asumir la cobertura de medicamentos de alto costo, como tratamientos oncológicos y para personas con diabetes, ante el retiro de financiamiento nacional.

Inflación y contexto macroeconómico

El presupuesto contempla una inflación promedio del 14% para 2026, aunque Gutiérrez reconoció que las estimaciones privadas la ubican más cerca del 20%. Aun así, destacó la tendencia descendente:

“Venimos de una inflación del 200% en 2023, del 118% en 2024 y probablemente cerremos 2025 en torno al 30%. La trayectoria sigue bajando”, afirmó.

Además, indicó que desde abril la inflación mensual ronda el 2%, con expectativas de cerrar diciembre por debajo del 2,5%.

Recursos y gastos

Los recursos estimados para 2026 ascienden a $3.106.169.530.000, sin fuentes financieras. De ese total:

86,45% corresponde a recursos tributarios

73,86% proviene de coparticipación federal

El gasto total previsto es de $3.093.698.403.000, con:

84,23% en gastos corrientes

15,77% en gastos de capital

El resultado económico proyectado es positivo, con un ahorro de $452.419.220.000, y un resultado primario de $33.846.696.000.

Bono para estatales y municipios

Durante el contacto con la prensa, el ministro confirmó el bono extraordinario de $120.000 para todos los empleados estatales, que será depositado el 16 de enero. Aseguró que la Provincia puede afrontarlo gracias a una política de sostenibilidad de las finanzas públicas.

Respecto al impacto en los municipios, recordó que rige la ley de coparticipación y señaló que cada comuna evaluará su situación financiera, aunque históricamente suelen acompañar las decisiones salariales provinciales.