Con foco en la Ruta 20 y la 150, Diputados sesiona el 24 de febrero

Entre ellas figura la aprobación de una adenda al convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. El objetivo es retomar obras clave, como la intervención en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía.

También se prevén trabajos sobre la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia, con mejoras en accesos y cruces estratégicos en zonas como Rodeo y Pismanta.

Estos proyectos se enmarcan en acuerdos firmados a fines de enero por el gobernador Marcelo Orrego con el Gobierno nacional. Con la aprobación legislativa, la Provincia quedará habilitada para asumir la ejecución de las obras con recursos propios, tras la interrupción derivada de la falta de financiamiento nacional.

En la misma sesión se tratará la ratificación de un convenio entre el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la Municipalidad de Rivadavia.

El acuerdo forma parte del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y apunta a reforzar el trabajo conjunto en materia de tratamiento y manejo ambiental.

Además, se analizará un proyecto del Interbloque Cambia San Juan para declarar de interés deportivo provincial las competencias Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman Full Distance, eventos de proyección internacional que tienen a la provincia como escenario.

Con esta agenda, la sesión extraordinaria buscará avanzar en temas vinculados a infraestructura vial, políticas ambientales y promoción deportiva, considerados prioritarios para el desarrollo provincial.