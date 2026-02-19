Con protestas afuera del recinto, Diputados debate la reforma laboral
Entre gritos, acusaciones cruzadas y un paro nacional de la CGT en la calle, la Cámara de Diputados inició el debate por la reforma laboral en una sesión que arrancó con escándalo y promete ser extensa.
La Cámara de Diputados arrancó el debate por la reforma laboral en un clima explosivo. Con el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) como telón de fondo y manifestantes en las inmediaciones del Congreso, la sesión comenzó con gritos, insultos y fuertes cruces dentro del recinto.
El quórum se alcanzó con lo justo: 130 diputados sentados en sus bancas apenas 15 minutos antes del límite reglamentario. El presidente de la Cámara, Martín Menem, dio inicio formal a una jornada que se anticipa maratónica.
El momento más tenso se dio cuando la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano se acercó al estrado para reclamar cambios en la dinámica del debate y desconectó cables de los micrófonos de los taquígrafos. La libertaria Lilia Lemoine reaccionó a los gritos y el cruce incluyó insultos que quedaron registrados en videos que circularon en redes sociales.
El episodio impactó de lleno en el desarrollo de la sesión: varios diputados no pudieron usar los micrófonos y Menem cuestionó al bloque opositor por lo ocurrido. Incluso señaló que uno de los legisladores tiene discapacidad auditiva y que el incidente afectaba su posibilidad de seguir el debate.
Superado el escándalo inicial, el oficialismo avanzó con el esquema de tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. Se estableció una votación por títulos y tiempos acotados de exposición, algo que la oposición rechazó pero no logró modificar.
Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para modernizar el mercado laboral y fomentar el empleo formal. La oposición, en cambio, habló de retroceso en derechos y denunció acuerdos políticos para garantizar el quórum.
Mientras tanto, afuera del Congreso hubo momentos de tensión cuando algunos manifestantes arrojaron objetos contra el vallado y las fuerzas de seguridad respondieron con el camión hidrante y gas pimienta. Con el correr de las horas, la marcha comenzó a desconcentrarse.
Con números ajustados pero confianza en los apoyos provinciales, el oficialismo apuesta a aprobar el proyecto en general. La discusión se extenderá durante varias horas más en un recinto cargado de tensión política y con final todavía abierto.
