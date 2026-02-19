Con protestas afuera del recinto, Diputados debate la reforma laboral

El episodio impactó de lleno en el desarrollo de la sesión: varios diputados no pudieron usar los micrófonos y Menem cuestionó al bloque opositor por lo ocurrido. Incluso señaló que uno de los legisladores tiene discapacidad auditiva y que el incidente afectaba su posibilidad de seguir el debate.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 19 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina

Superado el escándalo inicial, el oficialismo avanzó con el esquema de tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. Se estableció una votación por títulos y tiempos acotados de exposición, algo que la oposición rechazó pero no logró modificar.

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para modernizar el mercado laboral y fomentar el empleo formal. La oposición, en cambio, habló de retroceso en derechos y denunció acuerdos políticos para garantizar el quórum.

Mientras tanto, afuera del Congreso hubo momentos de tensión cuando algunos manifestantes arrojaron objetos contra el vallado y las fuerzas de seguridad respondieron con el camión hidrante y gas pimienta. Con el correr de las horas, la marcha comenzó a desconcentrarse.

Con números ajustados pero confianza en los apoyos provinciales, el oficialismo apuesta a aprobar el proyecto en general. La discusión se extenderá durante varias horas más en un recinto cargado de tensión política y con final todavía abierto.