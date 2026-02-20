Estaba en lo alto de un árbol: así encontraron al puma en Cerro Blanco

A partir de allí, se desplegó un protocolo específico para garantizar la seguridad tanto del animal como de la población. El objetivo fue bajarlo sin provocarle lesiones y evitar cualquier situación de riesgo en un espacio frecuentado por familias.

Afortunadamente, pese a la alarma que generó su presencia durante estas semanas, no se registraron personas heridas ni incidentes graves.

El primer aviso se produjo el 5 de febrero, cuando vecinos de Zonda aseguraron haber visto un puma y enviaron una fotografía a las autoridades. En ese momento, personal de la Secretaría de Ambiente y de la Policía se trasladó a la zona para realizar rastrillajes en los alrededores de calle Sarmiento.

Durante los primeros días no se habían encontrado indicios firmes de la presencia del felino. Incluso, algunas huellas que generaron sospechas resultaron ser de perros y no se logró determinar quién había tomado la imagen difundida.

Sin embargo, el seguimiento continuó hasta que este viernes finalmente el animal fue localizado dentro del Camping del Cerro Blanco.

Tras concretar la captura, el ejemplar será trasladado a un área adecuada para su resguardo, lejos de zonas urbanas. Las autoridades destacaron el trabajo coordinado para resolver la situación sin consecuencias para los vecinos ni para el propio animal.

Con su localización, se cierra una semana de incertidumbre en Zonda que mantuvo en alerta a toda la comunidad.