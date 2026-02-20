"
Estaba en lo alto de un árbol: así encontraron al puma en Cerro Blanco

El felino, que era buscado desde principios de febrero tras ser visto en una zona residencial, fue localizado este viernes por la tarde por la Policía de San Juan. No hubo heridos y el animal será trasladado a un área protegida.

Después de varios días de incertidumbre y rastrillajes, la Policía de San Juan logró localizar este viernes por la tarde al puma que era intensamente buscado en el departamento Zonda. El felino fue divisado en lo alto de un árbol dentro del predio del Camping del Cerro Blanco, lo que activó un operativo especial para capturarlo de manera segura.

El hallazgo puso fin a la preocupación que se había instalado entre los vecinos, especialmente en la zona de calle Sarmiento, donde el animal había sido visto a comienzos de mes merodeando un sector residencial.

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, el ejemplar —que sería macho— se encontraba refugiado en la copa de un árbol al momento de ser detectado por los efectivos.

A partir de allí, se desplegó un protocolo específico para garantizar la seguridad tanto del animal como de la población. El objetivo fue bajarlo sin provocarle lesiones y evitar cualquier situación de riesgo en un espacio frecuentado por familias.

Afortunadamente, pese a la alarma que generó su presencia durante estas semanas, no se registraron personas heridas ni incidentes graves.

El primer aviso se produjo el 5 de febrero, cuando vecinos de Zonda aseguraron haber visto un puma y enviaron una fotografía a las autoridades. En ese momento, personal de la Secretaría de Ambiente y de la Policía se trasladó a la zona para realizar rastrillajes en los alrededores de calle Sarmiento.

Durante los primeros días no se habían encontrado indicios firmes de la presencia del felino. Incluso, algunas huellas que generaron sospechas resultaron ser de perros y no se logró determinar quién había tomado la imagen difundida.

Sin embargo, el seguimiento continuó hasta que este viernes finalmente el animal fue localizado dentro del Camping del Cerro Blanco.

Tras concretar la captura, el ejemplar será trasladado a un área adecuada para su resguardo, lejos de zonas urbanas. Las autoridades destacaron el trabajo coordinado para resolver la situación sin consecuencias para los vecinos ni para el propio animal.

Con su localización, se cierra una semana de incertidumbre en Zonda que mantuvo en alerta a toda la comunidad.

