Telefé llega a la pantalla de Canal 8

Desde este lunes, Telefe desembarca en Canal 8 y tendrá un arranque fuerte: el debut de Gran Hermano marcará el inicio de una etapa que combinará grandes éxitos nacionales con la caracteristica y destacada programación local.

Canal 8 inicia una nueva etapa en su historia con la incorporación de la programación de Telefe a su pantalla. El desembarco de la señal más vista del país no solo implica un cambio en la grilla, sino que reconfigura el escenario televisivo local de cara al 2026.

La señal sanjuanina, que comenzó a transmitir oficialmente el sábado 2 de mayo de 1964 —una fecha que quedó marcada como el inicio de la televisión en la provincia— vuelve a ubicarse en el centro del mapa mediático con una apuesta que combina contenidos nacionales de alto impacto y producción local.

Desde ahora, los televidentes podrán ver por Canal 8 ciclos de gran audiencia como la Copa Libertadores, MasterChef, ficciones y series que hoy se encuentran entre las más vistas de la televisión argentina, además de los clásicos formatos de entretenimiento y actualidad.

El objetivo es integrar esa programación nacional con una variada oferta local, manteniendo la identidad del canal y fortaleciendo su vínculo con el público sanjuanino.

El movimiento, que surge tras cambios empresariales en la propiedad de la señal porteña, marca un punto de inflexión en la competencia televisiva provincial. Sin anuncios grandilocuentes, pero con una estrategia clara, Canal 8 se posiciona para encarar un 2026 con una propuesta renovada y mayor volumen de contenidos.

Más allá de los nombres propios de la grilla, el desembarco de Telefe representa para Canal 8 una oportunidad de crecimiento en audiencia y consolidación institucional, en línea con su trayectoria histórica dentro de los medios de la provincia.

