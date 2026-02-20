Canal 8 inicia una nueva etapa en su historia con la incorporación de la programación de Telefe a su pantalla. El desembarco de la señal más vista del país no solo implica un cambio en la grilla, sino que reconfigura el escenario televisivo local de cara al 2026.
Telefé llega a la pantalla de Canal 8
Desde este lunes, Telefe desembarca en Canal 8 y tendrá un arranque fuerte: el debut de Gran Hermano marcará el inicio de una etapa que combinará grandes éxitos nacionales con la caracteristica y destacada programación local.