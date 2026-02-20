Telefé llega a la pantalla de Canal 8

La señal sanjuanina, que comenzó a transmitir oficialmente el sábado 2 de mayo de 1964 —una fecha que quedó marcada como el inicio de la televisión en la provincia— vuelve a ubicarse en el centro del mapa mediático con una apuesta que combina contenidos nacionales de alto impacto y producción local.

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "CANAL 8 SUMA TELEFE Y HAY GRANDES NOVEDADES A partir de este lunes 23, la programación se renueva con la llegada de Telefe a Canal 8. Marley te cuenta todo lo que vas a poder disfrutar desde esta semana. #TelefeEnCanal8 #TVAbierta #Estrenos #SanJuan"

Desde ahora, los televidentes podrán ver por Canal 8 ciclos de gran audiencia como la Copa Libertadores, MasterChef, ficciones y series que hoy se encuentran entre las más vistas de la televisión argentina, además de los clásicos formatos de entretenimiento y actualidad.