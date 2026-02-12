"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > reforma

Reforma juvenil: así votaron los seis diputados sanjuaninos

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Reforma Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Cuatro legisladores por San Juan votaron a favor y dos en contra.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Reforma Penal Juvenil que reduce a 14 años la edad mínima de imputabilidad, en una votación que dejó expuesta la división entre los seis representantes de San Juan.

Por un lado, los diputados alineados con el presidente Javier Milei, José Peluc y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. A ellos se sumaron los legisladores cercanos al gobernador Marcelo Orrego, Nancy Picón y Carlos Jaime, quienes también votaron afirmativamente.

En la vereda opuesta se ubicaron los representantes de Unión por la Patria, Cristian Andino y Jorge Chica, que rechazaron el proyecto y se pronunciaron en contra durante el debate en el recinto.

Te puede interesar...

La iniciativa aprobada establece que la edad mínima de punibilidad será de 14 años y fija un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad aplicables a adolescentes. No obstante, incorpora criterios restrictivos para la prisión efectiva, que solo podrá dictarse en casos de delitos graves con escalas penales de diez años o más.

Para los delitos de menor gravedad, el nuevo régimen prevé sanciones alternativas, entre ellas tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas orientadas a la reparación del daño. Además, el texto reafirma las garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio.

El proyecto también contempla estándares específicos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos, la creación de módulos diferenciados y el acceso garantizado a educación, atención en salud y programas de resocialización.

En cuanto a la implementación, el nuevo régimen entraría en vigencia seis meses después de su reglamentación. Durante ese período, tanto el sistema penitenciario federal como los provinciales deberán adecuar su infraestructura. Para ello, se prevé una asignación presupuestaria inicial de 23.000 millones de pesos.

Ese punto fue cuestionado por los detractores de la iniciativa, quienes sostienen que el monto resultará insuficiente y que no alcanzará para cubrir las necesidades de las provincias. Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ahora ser debatido en el Senado, donde se definirá si la reforma se convierte en ley.

Temas

Te puede interesar