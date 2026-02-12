Avanza la reforma penal juvenil: Diputados aprobó bajar la edad a 14

Entre los principales puntos, la nueva norma establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé penas alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, como tareas comunitarias, monitoreo electrónico, prohibiciones de acercamiento y reparación del daño.

image

El proyecto también impulsa la creación de institutos especiales para menores condenados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y prohíbe expresamente la convivencia con detenidos adultos. Asimismo, se fortalece el rol de las víctimas dentro del proceso penal, garantizando su derecho a ser informadas, escuchadas y asistidas jurídica y psicológicamente.

image

Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron la iniciativa por no abordar de manera integral las causas sociales del delito juvenil, y reclamaron mayor inversión en educación, salud y contención social. En ese sentido, Miguel Pichetto advirtió que sin recursos suficientes, la reforma podría convertirse en “una medida efectista”.

El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se definirá si se convierte en ley.