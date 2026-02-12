Avanza la reforma penal juvenil: Diputados aprobó bajar la edad a 14
La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra.
La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.
El proyecto fue aprobado en general con 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención. Acompañaron la iniciativa La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz, mientras que el peronismo votó en contra en bloque.
La reforma busca modificar el sistema vigente desde 1980, al que el oficialismo considera obsoleto y sin herramientas efectivas para prevenir el delito juvenil ni reparar a las víctimas. Tras la votación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la media sanción y afirmó que se trata de “un paso más para terminar con la puerta giratoria”.
Entre los principales puntos, la nueva norma establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé penas alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, como tareas comunitarias, monitoreo electrónico, prohibiciones de acercamiento y reparación del daño.
El proyecto también impulsa la creación de institutos especiales para menores condenados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y prohíbe expresamente la convivencia con detenidos adultos. Asimismo, se fortalece el rol de las víctimas dentro del proceso penal, garantizando su derecho a ser informadas, escuchadas y asistidas jurídica y psicológicamente.
Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron la iniciativa por no abordar de manera integral las causas sociales del delito juvenil, y reclamaron mayor inversión en educación, salud y contención social. En ese sentido, Miguel Pichetto advirtió que sin recursos suficientes, la reforma podría convertirse en “una medida efectista”.
El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se definirá si se convierte en ley.