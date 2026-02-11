Diputados tratará este jueves a la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

La diputada Silvana Giudici, citada por Milei, explicó que “con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, anticipando el debate que se desarrollará en breve.

El proyecto no solo cuenta con el apoyo del oficialismo, sino que también fue respaldado por bloques como PRO, UCR, MID y diversas bancadas provinciales, lo que asegura la mayoría necesaria para avanzar en su aprobación.

Según lo planteado, los menores de 14 años que cometan delitos graves —como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros— podrán ser juzgados y recibir penas de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, el texto enfatiza que la privación de la libertad deberá ser la última medida, privilegiando alternativas para infracciones menos graves.

Entre las alternativas que propone el proyecto se encuentran la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, siempre que exista el consentimiento de la víctima y la participación activa de las partes involucradas.

Además, la iniciativa contempla la creación de institutos especializados para los menores condenados, con garantías de acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. Se establece de forma explícita que estos jóvenes no podrán compartir espacios con adultos detenidos.