Con 6 foodtrucks, Rawson inaugura el Paseo Gastronómico en la renovada calle Lemos

- Registrar más de 50 carros gastronómicos que actualmente funcionan en Rawson.

- Aprobar adecuaciones técnicas, incluidos los trámites de cuenta comercial correspondientes.

- Implementar modificaciones obligatorias para garantizar normas de seguridad, higiene y buenas prácticas, mejorando así las condiciones de trabajo y el servicio al cliente.

Este trabajo marca un antes y un después para un sector que durante años permaneció sin regulación formal, ahora incorporado plenamente a la planificación urbana.

Dentro del plan de ordenamiento gastronómico, la Municipalidad proyecta habilitar más de 10 zonas distribuidas estratégicamente en distintos sectores del departamento. Cada área contará con un máximo de 6 carros que hayan aprobado la inspección técnica correspondiente, garantizando espacios seguros, accesibles y con condiciones adecuadas para los vecinos.

El Paseo Gastronómico “Parada Técnica” será la primera zona modelo, y su inauguración marca el inicio de una política pública que organiza, formaliza y potencia a este sector emergente.

Además de variadas propuestas gastronómicas, se sumará la Feria de Emprendedores del Parque, shows y propuestas artísticas, generando un ambiente de encuentro, recreación y disfrute para toda la familia.

Con la puesta en marcha de Parada Técnica, Rawson inicia una nueva etapa de desarrollo urbano y económico, impulsando empleo y fortaleciendo a los trabajadores del sector.

Fuente: prensa Rawson