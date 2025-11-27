"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Rawson

Con 6 foodtrucks, Rawson inaugura el Paseo Gastronómico en la renovada calle Lemos

La Municipalidad presenta la primera etapa del nuevo espacio “Parada Técnica”, un corredor gastronómico diseñado para revitalizar la zona y brindar formalidad a un sector que históricamente trabajó sin regulación.

La Municipalidad de Rawson presentará este jueves 27 de noviembre la primera etapa del Paseo Gastronómico “Parada Técnica”, un nuevo lugar pensado para revitalizar el espacio público, fortalecer la economía local y acompañar a un sector que históricamente operó sin reconocimiento ni regulación formal en el departamento.

Ubicado en el Parque Provincial de Rawson, sobre la recientemente repavimentada calle Lemos, entre Doctor Ortega y Boulevard Sarmiento, con 6 foodtrucks, el mismo se consolida como un nuevo paseo gastronómico provincial.

Por primera vez, el Municipio desarrolló un plan integral de ordenamiento del rubro gastronómico móvil, que permitió:

Te puede interesar...

- Registrar más de 50 carros gastronómicos que actualmente funcionan en Rawson.

- Aprobar adecuaciones técnicas, incluidos los trámites de cuenta comercial correspondientes.

- Implementar modificaciones obligatorias para garantizar normas de seguridad, higiene y buenas prácticas, mejorando así las condiciones de trabajo y el servicio al cliente.

Este trabajo marca un antes y un después para un sector que durante años permaneció sin regulación formal, ahora incorporado plenamente a la planificación urbana.

Dentro del plan de ordenamiento gastronómico, la Municipalidad proyecta habilitar más de 10 zonas distribuidas estratégicamente en distintos sectores del departamento. Cada área contará con un máximo de 6 carros que hayan aprobado la inspección técnica correspondiente, garantizando espacios seguros, accesibles y con condiciones adecuadas para los vecinos.

El Paseo Gastronómico “Parada Técnica” será la primera zona modelo, y su inauguración marca el inicio de una política pública que organiza, formaliza y potencia a este sector emergente.

Además de variadas propuestas gastronómicas, se sumará la Feria de Emprendedores del Parque, shows y propuestas artísticas, generando un ambiente de encuentro, recreación y disfrute para toda la familia.

Con la puesta en marcha de Parada Técnica, Rawson inicia una nueva etapa de desarrollo urbano y económico, impulsando empleo y fortaleciendo a los trabajadores del sector.

Fuente: prensa Rawson

Temas

Te puede interesar