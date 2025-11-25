"
San Juan 8 > Policiales > falleció

Falleció Gabriel Vega, el motociclista involucrado en el accidente de Rawson

Tras una semana internado, murió Gabriel Vega, involucrado en el choque donde también falleció un peatón de 70 años en Rawson. Su familia donó sus órganos. La UFI investiga el siniestro.

Un trágico accidente vial ocurrido el martes pasado en Rawson terminó con la muerte de las dos personas involucradas. El siniestro se produjo cerca de las 20 horas, frente al supermercado Átomo ubicado en Vidart y Doctor Ortega, cuando Víctor Olivares, un vecino de 70 años del barrio Hualilán, intentó cruzar la calle y fue embestido por una motocicleta KTM 200 cc.

Según indicaron las autoridades, el impacto fue de gran violencia. Olivares fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano, pero murió en el camino debido a las graves lesiones sufridas.

El motociclista, Gabriel Vega, de 41 años, continuó varios metros después del primer impacto y terminó chocando contra una camioneta estacionada a unos 50 metros del lugar. Ese segundo golpe le provocó múltiples heridas de gravedad. Fue llevado al Hospital Rawson, donde permaneció internado en estado crítico durante casi una semana.

Fuentes judiciales confirmaron este lunes el fallecimiento de Vega y señalaron que su familia decidió donar sus órganos. Informaron que la procuración incluyó riñones, intestinos y córneas, un gesto valorado por el equipo médico interviniente.

La UFI Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación para determinar la mecánica completa del hecho. Los primeros datos señalan que tanto el peatón como el motociclista no habrían logrado evitar el choque, aunque todavía resta definir responsabilidades y analizar todas las circunstancias del siniestro.

El trágico episodio dejó consternación en la zona, ya que Olivares vivía justo frente al supermercado donde ocurrió el impacto, y era conocido entre los vecinos del barrio.

