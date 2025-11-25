Falleció Gabriel Vega, el motociclista involucrado en el accidente de Rawson

image

Fuentes judiciales confirmaron este lunes el fallecimiento de Vega y señalaron que su familia decidió donar sus órganos. Informaron que la procuración incluyó riñones, intestinos y córneas, un gesto valorado por el equipo médico interviniente.

La UFI Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación para determinar la mecánica completa del hecho. Los primeros datos señalan que tanto el peatón como el motociclista no habrían logrado evitar el choque, aunque todavía resta definir responsabilidades y analizar todas las circunstancias del siniestro.

El trágico episodio dejó consternación en la zona, ya que Olivares vivía justo frente al supermercado donde ocurrió el impacto, y era conocido entre los vecinos del barrio.