Un trágico accidente vial ocurrido el martes pasado en Rawson terminó con la muerte de las dos personas involucradas. El siniestro se produjo cerca de las 20 horas, frente al supermercado Átomo ubicado en Vidart y Doctor Ortega, cuando Víctor Olivares, un vecino de 70 años del barrio Hualilán, intentó cruzar la calle y fue embestido por una motocicleta KTM 200 cc.
Falleció Gabriel Vega, el motociclista involucrado en el accidente de Rawson
Tras una semana internado, murió Gabriel Vega, involucrado en el choque donde también falleció un peatón de 70 años en Rawson. Su familia donó sus órganos. La UFI investiga el siniestro.