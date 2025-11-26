"
Libertad con restricciones para el joven acusado de incendiar un taller en Rawson

Alejandro Agüero recuperó la libertad tras ser imputado por incendiar un taller en Rawson. La defensa sostiene que actuó al enterarse de un presunto abuso contra su hija.

Alejandro Agüero, el sanjuanino de 22 años acusado de provocar el incendio de un taller en Rawson, fue liberado bajo estrictas medidas de coerción luego de la audiencia realizada este miércoles. El hecho ocurrió el domingo 23 de octubre de 2025, cuando el joven habría reaccionado tras enterarse de un presunto abuso contra su hija.

Agüero convivía junto a la madre de la pequeña en la propiedad de un tallerista de apellido Yubel, dueño del lugar donde se desató el incendio. Según la reconstrucción fiscal, la tensa secuencia comenzó cuando Agüero acusó a un conocido de atacar a su hija y lo agredió, lo que provocó que el señalado abandonara la vivienda.

Horas después, alrededor de las 3 de la madrugada, un vecino alertó al dueño del taller al ver que se estaba prendiendo fuego parte de la vivienda y varios vehículos que pertenecían a clientes. Los daños fueron significativos, y el incendio derivó en la detención inmediata de Agüero.

Durante la audiencia, el fiscal José Plaza introdujo un dato clave: «La madre de la niña le habría asegurado a Agüero que Yubel había abusado de su hija», expuso el funcionario ante el juez.

El tallerista, denunciante en la causa, dio su versión. Aseguró que la mujer irrumpió en su habitación pasada la medianoche, "drogada y gritando acusaciones". Según su testimonio, pidió a un empleado que trasladara a la mujer y a la menor al hospital, y luego escuchó ruidos en el exterior. Al salir, dijo haber visto a Agüero provocando daños.

La defensa, a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque, puso en duda ese relato. Leveque remarcó que no existe registro del supuesto llamado al 911 que Yubel afirmó haber realizado, y cuestionó que el denunciante utilizara su camioneta particular para trasladar a la mujer y a la niña en lugar de pedir intervención policial o médica: «La explicación del denunciante no se condice con la gravedad de la acusación que dice haber recibido», sostuvo la defensora, según trascendió.

Además, la defensa aseguró que existen mensajes donde Agüero se entera del presunto ataque sexual, lo que habría motivado su conducta posterior. Por ahora, la causa quedó formalizada únicamente por incendio y daño, y el único imputado es Agüero. La fiscalía contará con seis meses para investigar y determinar si existió o no el presunto abuso que detonó el conflicto.

El juez de Garantías Alberto Caballero ordenó la libertad del joven pero impuso restricciones estrictas: deberá presentarse periódicamente en la Comisaría 6ta, no podrá acercarse al denunciante en un radio de 200 metros, y tiene prohibido cualquier tipo de contacto mientras avance la investigación.

