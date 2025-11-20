"
Difunden la imagen del ladrón que asaltó a una anciana de 84 años en Rawson

El delincuente, de 24 años, ingresó por escalamiento a la vivienda y sustrajo dinero y joyas. Fue aprehendido por personal de la Comisaría 6° y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Un hombre de 24 años, identificado como Mario Esteban Silva, fue detenido en Rawson luego de robar en la vivienda de una mujer de 84 años, Berta Aidea Giménez. El hecho ocurrió cuando el sujeto escaló la puerta de rejas del ingreso para acceder al interior del domicilio.

Una vez dentro, Silva sustrajo una cartera de cuerina roja que contenía $210.000 y joyas de plata. Tras un operativo rápido, personal de la Comisaría 6° logró aprehenderlo y recuperar los elementos robados.

El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, bajo la imputación de hurto agravado por escalamiento.

