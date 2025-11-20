Un hombre de 24 años, identificado como Mario Esteban Silva, fue detenido en Rawson luego de robar en la vivienda de una mujer de 84 años, Berta Aidea Giménez. El hecho ocurrió cuando el sujeto escaló la puerta de rejas del ingreso para acceder al interior del domicilio.
Difunden la imagen del ladrón que asaltó a una anciana de 84 años en Rawson
El delincuente, de 24 años, ingresó por escalamiento a la vivienda y sustrajo dinero y joyas. Fue aprehendido por personal de la Comisaría 6° y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.