Difunden la imagen del ladrón que asaltó a una anciana de 84 años en Rawson

Una vez dentro, Silva sustrajo una cartera de cuerina roja que contenía $210.000 y joyas de plata. Tras un operativo rápido, personal de la Comisaría 6° logró aprehenderlo y recuperar los elementos robados.

El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, bajo la imputación de hurto agravado por escalamiento.