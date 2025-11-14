El reempadronamiento es un trámite destinado a personas y grupos familiares que ya están inscriptos previamente en el padrón del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Su objetivo es actualizar la información registrada en el organismo, especialmente en casos donde hayan ocurrido cambios en la composición del grupo familiar, domicilio, estado civil o situación laboral.
Cómo es el reempadronamiento para los inscriptos en el IPV
El trámite del reempadronamiento es presencial, simple y gratuito, y permite mantener actualizada la información del grupo familiar.