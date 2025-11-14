Cómo es el reempadronamiento para los inscriptos en el IPV

- DNI físico de cada integrante del grupo familiar.

- Acta de Matrimonio, si corresponde.

- Certificado de Unión Convivencial emitido por el Registro Civil o Juzgado de Paz, si corresponde.

- Certificado Único de Discapacidad (CUD), si algún integrante lo posee.

- Credencial de Fuerzas de Seguridad Provinciales, si corresponde.

El trámite se realiza en la Oficina de Cómputos e Inscripciones del Centro Cívico (Planta Baja, Sector B), de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Es gratuito y su duración aproximada es de 10 a 15 minutos.

Para más información: https://ipv.sanjuan.gob.ar/