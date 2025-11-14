"
Cómo es el reempadronamiento para los inscriptos en el IPV

El trámite del reempadronamiento es presencial, simple y gratuito, y permite mantener actualizada la información del grupo familiar.

El reempadronamiento es un trámite destinado a personas y grupos familiares que ya están inscriptos previamente en el padrón del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Su objetivo es actualizar la información registrada en el organismo, especialmente en casos donde hayan ocurrido cambios en la composición del grupo familiar, domicilio, estado civil o situación laboral.

Esta actualización es fundamental para garantizar la correcta participación en los sorteos de adjudicación de viviendas, ya que el IPV requiere contar con datos precisos y actualizados para validar los perfiles de los postulantes y asegurar procesos transparentes y equitativos.

En este sentido, desde el IPV dijeron que la documentación requerida para realizar este trámite es la siguiente:

- DNI físico de cada integrante del grupo familiar.

- Acta de Matrimonio, si corresponde.

- Certificado de Unión Convivencial emitido por el Registro Civil o Juzgado de Paz, si corresponde.

- Certificado Único de Discapacidad (CUD), si algún integrante lo posee.

- Credencial de Fuerzas de Seguridad Provinciales, si corresponde.

El trámite se realiza en la Oficina de Cómputos e Inscripciones del Centro Cívico (Planta Baja, Sector B), de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Es gratuito y su duración aproximada es de 10 a 15 minutos.

Para más información: https://ipv.sanjuan.gob.ar/

