Comienza el juicio por la muerte de Julieta Viñales: el pedido de justicia de su familia

La joven sanjuanina de 18 años falleció en marzo de 2020 tras una cirugía de amígdalas. El médico Maximiliano Babsía llega imputado por homicidio culposo por mala praxis.

Este martes 9 de septiembre comenzará en San Juan el juicio oral por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 luego de una cirugía de amígdalas. El único imputado es el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, procesado desde 2022 por el delito de homicidio culposo por mala praxis.

La familia de Julieta, que desde hace cinco años sostiene un reclamo constante, renovó en las últimas horas su pedido de justicia. “Después de tanta espera, llega el día en que se abrirán las puertas de la verdad”, escribió su madre, Cyntia Aboal, en un conmovedor posteo en redes sociales. Allí sostuvo que “Julieta merece justicia, y cada audiencia será un paso para que su voz y sus derechos vulnerados no queden en silencio”.

El caso generó profunda conmoción en la provincia. Según la denuncia presentada por la familia, durante la cirugía el médico habría provocado “una laceración en la arteria carótida”, lo que desencadenó complicaciones fatales.

Julieta había regresado a San Juan desde Buenos Aires, donde había comenzado a estudiar Medicina. Aprovechó su estadía para someterse a una operación de rutina que terminó en tragedia. Tras la cirugía fue dada de alta, pero al empeorar los síntomas y comenzar a vomitar sangre, fue ingresada de urgencia al Hospital Rawson, donde finalmente murió el 3 de marzo de 2020.

Al conocerse la fecha del inicio del juicio, la familia destacó que han sido “cinco años de lucha, dolor y búsqueda inquebrantable de justicia”. Y remarcaron que esperan que el proceso judicial “sirva para visibilizar la importancia de la seguridad del paciente, para que ninguna otra familia atraviese un dolor semejante”.

