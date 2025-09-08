Este martes 9 de septiembre comenzará en San Juan el juicio oral por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 luego de una cirugía de amígdalas. El único imputado es el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, procesado desde 2022 por el delito de homicidio culposo por mala praxis.
Comienza el juicio por la muerte de Julieta Viñales: el pedido de justicia de su familia
La joven sanjuanina de 18 años falleció en marzo de 2020 tras una cirugía de amígdalas. El médico Maximiliano Babsía llega imputado por homicidio culposo por mala praxis.