Comienza el juicio por la muerte de Julieta Viñales: el pedido de justicia de su familia

La familia de Julieta, que desde hace cinco años sostiene un reclamo constante, renovó en las últimas horas su pedido de justicia. “Después de tanta espera, llega el día en que se abrirán las puertas de la verdad”, escribió su madre, Cyntia Aboal, en un conmovedor posteo en redes sociales. Allí sostuvo que “Julieta merece justicia, y cada audiencia será un paso para que su voz y sus derechos vulnerados no queden en silencio”.

El caso generó profunda conmoción en la provincia. Según la denuncia presentada por la familia, durante la cirugía el médico habría provocado “una laceración en la arteria carótida”, lo que desencadenó complicaciones fatales.