Ya se encuentra disponible el listado definitivo con los 575 ingresantes a los Colegios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (Escuela Industrial “D. F. Sarmiento”, Escuela de Comercio “Lib. Gral. San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”.
San Juan 8 > San Juan > colegios preuniversitarios
Colegios Preuniversitarios: los listados definitivos de los ingresantes
La Universidad Nacional de San Juan informó quiénes son los 575 estudiantes que cursarán el nivel secundario en los Colegios Preuniversitarios.