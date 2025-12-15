"
Colegios Preuniversitarios: los listados definitivos de los ingresantes

La Universidad Nacional de San Juan informó quiénes son los 575 estudiantes que cursarán el nivel secundario en los Colegios Preuniversitarios.

Ya se encuentra disponible el listado definitivo con los 575 ingresantes a los Colegios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (Escuela Industrial “D. F. Sarmiento”, Escuela de Comercio “Lib. Gral. San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”.

En archivos adjuntos están los PDFs con los diferentes listados concernientes a los resultados del proceso de toma de exámenes de ingreso a los colegios secundarios de la UNSJ.

