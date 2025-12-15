Murió la orca que vivió en cautiverio en Mundo Marino

Kshamenk fue rescatado en febrero de 1992 tras un varamiento reportado por vecinos en la Ría de Ajó, que desemboca en la Bahía de Samborombón. Cuando llegó el equipo de rescate de Mundo Marino, encontraron solo a una orca joven en un estado crítico. De acuerdo al relato de la fundación, diversos métodos para la reinserción en el mar resultaron infructuosos, y la única alternativa viable, autorizada por autoridades nacionales y con recomendaciones de expertos internacionales, fue su traslado al parque para brindar atención intensiva.

El proceso de rehabilitación incluyó soporte nutricional y monitoreo constante de salud, pero también atención a la dimensión emocional de Kshamenk, huérfano de grupo familiar y bajo fuerte estrés. De acuerdo a lo que remarcaron los expertos, las orcas son animales que viven en sociedades matriarcales y dependen durante años de sus madres y entorno social. La ausencia de estos vínculos hizo inviable su regreso al océano.

Durante las siguientes décadas, la orca joven desarrolló un vínculo estrecho con el personal del parque. Desde la fundación destacan que el animal excedió la expectativa de vida promedio de un macho en libertad, que ronda los 30 años. “Somos un equipo enorme de personas que dedicamos nuestra vida a asegurarle el mayor bienestar las 24 horas los 7 días de cada semana durante 33 años. Era parte de nuestra familia. Nos queda la tranquilidad de que lo hemos cuidado con todo nuestro amor y la certeza de que lo que él nos ha enseñado es un legado invaluable que nos permitirá seguir trabajando por la conservación de muchos otros animales”, manifestó Juan Pablo Loureiro, jefe veterinario de Mundo Marino.

Con el tiempo, el cuidado se adaptó a sus necesidades biológicas y emocionales. El personal procuraba que Kshamenk, ya condicionado al contacto humano, aceptara muestras médicas y alimentación controlada. “Fue un curioso hermoso que nos desafiaba a ser creativos para que todos sus días tuviesen un estímulo nuevo. Era muy dulce y buscaba nuestros mimos y caricias: ese era su momento favorito del día y el nuestro también. Lo vamos a extrañar con toda nuestra alma porque dejó una huella imborrable en nuestras vidas y en la de todos los que lo conocieron”, aseguró Florencia Speciale, integrante del equipo de cuidadores.

La lucha por la Ley Kshamenk

La permanencia del animal en cautiverio motivó manifestaciones de distintos sectores sociales que se opusieron a su estadía en el parque. Activistas, ONG y especialistas impulsaron acciones legales y promovieron la llamada #LeyKshamenk, un proyecto que busca prohibir el cautiverio de cetáceos en Argentina. La iniciativa tuvo visibilidad nacional con su presentación formal en el Congreso, incluyendo su tratamiento en comisiones parlamentarias en el año 2023.

Desde Activistas Animalistas de La Costa expresaron en la previa del debate que se dio en la Cámara de Diputados: “Llega al Congreso un reclamo social que la Argentina viene peticionando por décadas, para que una vez por todas dejen de existir los acuarios, oceanarios y/o delfinarios que esclavizan la vida de los animales y no proporcionan ninguna clase de aporte educativo, científico ni conservacionista a la sociedad”.

El evento en la cámara Baja congregó a legisladores, ONGs, activistas y especialistas en derecho animal. La ex diputada Natalia Souto, impulsora del proyecto, y la jueza Elena Liberatori participaron del debate. Liberatori, referente por haber logrado la liberación de la orangutana Sandra en el pasado, señaló: “Mantener a un animal privado de su libertad, es decir, que se propenda a la naturalización de su cautiverio, de su prisión, estando confinados, en soledad, sin poder compartir su vida con otros seres de su misma especie, con conductas de estrés, estereotipias, expuestos a sonidos extremos, a todas las acciones de crueldad hacia ellos, seres majestuosos de los océanos, mamíferos muy inteligentes, autónomos, socialmente complejos, con lenguajes y ritos como el duelo”.