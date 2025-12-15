"
En estos teléfonos no se podrá usar WhatsApp el año próximo

La lista de dispositivos compatibles se actualizó nuevamente y el equipo de Meta anunció cuáles smartphones no serán compatibles en 2026.

Como bien es sabido, no todos los teléfonos pueden contar con WhatsApp. De hecho, cada vez más personas se quedan fuera del servicio de mensajería instantánea, independientemente de que tengan un celular con sistema operativo iOS o Android. De hecho, la lista de dispositivos compatibles se actualizó nuevamente y el equipo de Meta anunció cuáles smartphones no serán compatibles en 2026.

Antes de saber cuáles son los teléfonos que no tendrán WhatsApp el próximo año, es importante conocer por qué motivo Meta deja de brindarle soporte a los dispositivos. En primera instancia, la aplicación de mensajería instantánea está actualizándose constantemente, por lo que necesita un software que soporte todas sus exigencias para así brindarle una grata experiencia al usuario.

En este sentido, tal como informa la compañía en su sitio web oficial, se le brindará soporte a los teléfonos que tengan estos sistemas operativos:

  • Dispositivos con Android OS 5.0 y versiones posteriores
  • iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores

Un dato no menor a tener en cuenta es que el celular deberá poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. “No admitimos la configuración de nuevas cuentas en dispositivos que solo funcionan con Wi-Fi”, señala WhatsApp en su sitio oficial.

Estos teléfonos dejarán de tener WhatsApp el próximo año.

Si tu teléfono no tiene un sistema operativo apto para WhatsApp pero ya tenés la aplicación instalada, dejarás de recibir actualizaciones y nuevas funciones en la plataforma, al mismo tiempo que perderás la protección en materia de seguridad que brinda Meta, por lo que podrías convertirte en un blanco perfecto para ciberdelincuentes.

¿Cuáles son los teléfonos que dejan de tener WhatsApp en 2026?

Dicho esto, a continuación verás un listado con todos los teléfonos que, por ahora, dejarán de ser compatibles con WhatsApp:

Apple

  • iPhone 5.
  • iPhone 5c.
  • iPhone 5s.
  • iPhone 6.
  • iPhone 6 Plus.

Samsung

  • Samsung Galaxy Core
  • Galaxy J2

LG

  • Optimus L3 II Dual
  • Optimus L5 II
  • Optimus F5
  • Optimus L3 II
  • Optimus L7 II

Motorola

  • Moto G (1.ª generación)
  • Moto E (1.ª generación)

Sony

  • Xperia Z3
  • Xperia Z2

Huawei

  • Ascend Mate
  • Ascend G740
  • Ascend D2
FUENTE: DiarioUno

