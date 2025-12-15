En estos teléfonos no se podrá usar WhatsApp el año próximo

Dispositivos con Android OS 5.0 y versiones posteriores

iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores

Un dato no menor a tener en cuenta es que el celular deberá poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. “No admitimos la configuración de nuevas cuentas en dispositivos que solo funcionan con Wi-Fi”, señala WhatsApp en su sitio oficial.

Si tu teléfono no tiene un sistema operativo apto para WhatsApp pero ya tenés la aplicación instalada, dejarás de recibir actualizaciones y nuevas funciones en la plataforma, al mismo tiempo que perderás la protección en materia de seguridad que brinda Meta, por lo que podrías convertirte en un blanco perfecto para ciberdelincuentes.

¿Cuáles son los teléfonos que dejan de tener WhatsApp en 2026?

Dicho esto, a continuación verás un listado con todos los teléfonos que, por ahora, dejarán de ser compatibles con WhatsApp:

Apple

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Samsung

Samsung Galaxy Core

Galaxy J2

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Huawei