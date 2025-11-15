"
Desde el lunes, viví la previa de la FNS por Canal 8

Desde el lunes hasta el jueves, a partir de las 22, Canal 8 transmitirá la previa de la FNS junto a otros medios de comunicación.

Durante tres noches, desde el lunes 17 hasta el miércoles 19 de noviembre, a partir de las 22, los sanjuaninos vivirán una previa única rumbo a la Fiesta Nacional del Sol (FNS), el evento cultural más importante de la provincia.

Canal 8, Telesol, Canal 13, Canal 4, Tiempo de San Juan y Diario de Cuyo se unen para anticipar una velada única.

Este programa especial mostrará e informará todo lo que el público va disfrutar en la fiesta:

- Gastronomía sanjuanina, sabores, emprendedores y nuevas propuestas.

- Artistas locales y nacionales, entrevistas, música y los protagonistas de cada noche.

- Recorridos exclusivos por los sectores de la fiesta, adelantos, novedades y la palabra de quienes hacen posible este gran encuentro provincial.

- Historias, preparativos y sorpresas, para que toda la provincia conozca nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y lo que viene.

Es una previa pensada para que el sanjuanino se sienta parte, conozca los detalles de la celebración. Se entusiasme y llegue listo para disfrutar desde el jueves, cuando la FNS abra oficialmente sus puertas.

Sorteos importantes y todo el clima festivo de la fiesta que enorgullece a Todo San Juan.

Tres noches, cuatro canales, un solo objetivo: mostrarle a San Juan todo los preparativos para la Fiesta Nacional del Sol

