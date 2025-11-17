"
Day Pass San Juan: de qué se trata esta experiencia en la FNS

El sábado 22, en el marco de la FNS, se realizará por primera vez el DAY PASS San Juan, una propuesta turística que combina deporte, gastronomía y cultura.

San Juan se prepara para recibir una experiencia distinta, pensada para quienes buscan disfrutar la provincia desde una mirada más sensorial y completa. El DAY PASS San Juan propone tres momentos (Move, Lounge y Show) que reúnen movimiento, sabores locales y entretenimiento de primer nivel.

La actividad comenzará a las 13:00 en la Plaza del Bicentenario, donde los participantes serán recibidos antes de iniciar un recorrido que los llevará por distintos escenarios naturales y culturales de la provincia.

La primera parada será el DAY PASS Move, que se desarrollará de 14 a 18 en la Bodega Finca Sierras Azules. Allí, los visitantes podrán participar de una visita guiada y degustación, además de disfrutar una clase de yoga a cargo de Andrea Kossowski. La jornada continuará con una experiencia náutica en el Lago Punta Negra, guiada por Juan Eynard y su equipo de Navega San Juan, combinando relax, naturaleza y aventura en uno de los paisajes más impactantes de la provincia.

Al caer la tarde, el espíritu del evento se trasladará al Parador Corona, donde se vivirá el DAY PASS Lounge entre las 19 y las 23. Allí, los asistentes disfrutarán de una recepción de cócteles, una degustación de Desertico Vermut y Quesos Márquez a cargo del Bartender Pro, Lucho Nievas, y un ambiente distendido acompañado por la música de DJ Mauri Azocar, que pondrá ritmo al atardecer sanjuanino.

Finalmente, la jornada culminará con el DAY PASS Show, de 23 a 2, que incluirá una cena previa de Portho y acceso preferencial a los recitales de la Fiesta Nacional del Sol en el Estadio del Bicentenario. Sobre el escenario se presentarán artistas de primer nivel como Soledad, Emanero y Nicki Nicole, garantizando un cierre a pura energía y emoción.

Cabe destacar que la experiencia DAY PASS incluye, además, un 15% de descuento en alojamiento en los hoteles Del Bono Park y Del Bono Central.

Inspirado en el modelo internacional desarrollado en el Hotel Kempinski Palm de Dubái, el DAY PASS San Juan busca fortalecer la sinergia entre el sector público y privado para ampliar la oferta turística provincial y ofrecer nuevas alternativas durante los días de mayor movimiento de visitantes.

