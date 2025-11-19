Deportes, trofeos y E-Sports: cómo será la Expo Deportiva de la FNS 2025
La Expo Deportiva ocupará 15.000 m² y reunirá stands, torneos, E-Sports, exhibiciones y las copas de la Selección Argentina, además de 40 federaciones y propuestas para todas las edades.
La Expo Deportiva será uno de los espacios centrales de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y reunirá una amplia variedad de actividades, exhibiciones y propuestas para todas las edades dentro de un predio de 15.000 metros cuadrados. El objetivo será mostrar la amplitud del deporte sanjuanino y acercar a las familias a las distintas disciplinas e instituciones que integran el sistema deportivo provincial.
Entre los stands principales estará Ironman San Juan con su parque parador, junto a las competencias organizadas por Mauro Ayesa, quien presentará la Maratón de San Juan, el Desafío Punta Negra y la Carrera de Ischigualasto. También participará la Federación de Automovilismo, que llevará vehículos de distintas categorías para exhibición y fotografías, y un espacio especial de la marca Ansilta.
La propuesta incluirá un sector exclusivo de E-Sports destinado a jóvenes, con competencias de videojuegos y áreas interactivas abiertas a jugadores amateurs. Otro de los atractivos más convocantes será el tráiler oficial de la Selección Argentina, que exhibirá la Copa del Mundo, la Copa América, la Intercontinental y otros trofeos significativos. Los visitantes podrán tomarse fotografías con los objetos que marcaron la historia reciente del fútbol argentino.
Dentro del predio se instalará una cancha de 90 por 45 metros para actividades recreativas destinadas a niños, con juegos, circuitos coordinativos, kermés deportiva y premios. A su lado funcionarán dos tatamis dedicados a artes marciales y deportes de combate, además de áreas con bolsas de entrenamiento. En ese espacio se realizarán exhibiciones de powerlifting, un campeonato de pulseadas y propuestas vinculadas al crossfit.
A lo largo del recorrido estarán presentes las 40 federaciones deportivas de la provincia, acompañadas por clubes y escuelas de formación. La finalidad será difundir la oferta disponible, orientar a las familias y facilitar el contacto con las instituciones. También habrá sectores abiertos para ajedrez, ping-pong y actividades con bicicletas adaptadas para niños.
El Skatepark Olímpico será sede de un torneo regional de skateboarding, competencias de BMX y exhibiciones de deportes urbanos. Los programas de la Secretaría de Deporte, como Actívate y Construyendo Valores, contarán con su propio stand para difundir sus actividades y líneas de trabajo comunitario.
La propuesta sumará además la presencia de deportistas olímpicos, kayakistas de nivel internacional y referentes de programas provinciales de promoción deportiva. Desde la organización destacaron que se trata de un espacio pensado para que los niños disfruten de propuestas lúdicas con premios, mientras los adultos conocen la oferta deportiva existente en la provincia.