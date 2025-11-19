Deportes, trofeos y E-Sports: cómo será la Expo Deportiva de la FNS 2025

Dentro del predio se instalará una cancha de 90 por 45 metros para actividades recreativas destinadas a niños, con juegos, circuitos coordinativos, kermés deportiva y premios. A su lado funcionarán dos tatamis dedicados a artes marciales y deportes de combate, además de áreas con bolsas de entrenamiento. En ese espacio se realizarán exhibiciones de powerlifting, un campeonato de pulseadas y propuestas vinculadas al crossfit.

image

A lo largo del recorrido estarán presentes las 40 federaciones deportivas de la provincia, acompañadas por clubes y escuelas de formación. La finalidad será difundir la oferta disponible, orientar a las familias y facilitar el contacto con las instituciones. También habrá sectores abiertos para ajedrez, ping-pong y actividades con bicicletas adaptadas para niños.

El Skatepark Olímpico será sede de un torneo regional de skateboarding, competencias de BMX y exhibiciones de deportes urbanos. Los programas de la Secretaría de Deporte, como Actívate y Construyendo Valores, contarán con su propio stand para difundir sus actividades y líneas de trabajo comunitario.

La propuesta sumará además la presencia de deportistas olímpicos, kayakistas de nivel internacional y referentes de programas provinciales de promoción deportiva. Desde la organización destacaron que se trata de un espacio pensado para que los niños disfruten de propuestas lúdicas con premios, mientras los adultos conocen la oferta deportiva existente en la provincia.