Este miércoles comienza el FNS Forum 2025: todos los detalles

En cuanto a las Charlas Inspiracionales, que tendrán cita el día miércoles 19 de noviembre en la sala del Centro de Convenciones, es válido destacar que se tuvo en cuenta la masividad de la convocatoria respecto al aforo del lugar, por lo que se decidió habilitar también el foyer y los jardines de este espacio.

En este sentido, quienes no logren ingresar a la sala y deseen presenciar la actividad en un espacio cerrado, podrán hacerlo desde el foyer del Centro, donde habrá asientos, pantallas y sonido para los asistentes.

Además, se podrá seguir el evento desde los jardines donde se instalará un escenario, barra de tragos, sillas y livings, zonas de sombra, y equipos de pantallas y sonido distribuidos estratégicamente para que todo el público presente sea parte.

Los asistentes a sala recibirán un ecovaso y un voucher para intercambiar por una bebida en lo que será el after de las charlas, donde se podrá seguir conectando oportunidades entre los presentes. También habrá venta de comidas y bebidas con o sin alcohol, ajustado a límites etarios.

Vale destacar que la entrada a este evento es gratuita, y el acceso es por orden de llegada hasta agotar cupo de sala. Si bien el registro no asegura un lugar, sí ayuda a agilizar el ingreso, por lo que también se recomienda asistir con tiempo.

Por su parte, para el Summit Argentina Impacta y las Rondas de Negocios e Inversiones, que se realizarán los días 19 y 20 de noviembre respectivamente en el Centro Conte Grand, fue necesaria una gran tarea logística y de protocolo.

Estos eventos contarán con la presencia de diversas autoridades provinciales y nacionales, empresarios y emprendedores locales y extranjeros, traductores, y medios de comunicación. Es importante destacar que entre las 9:00 y las 13:00 horas del día miércoles 19, se verá interrumpido el tránsito en la cuadra de calle San Luis entre avenida España y Las Heras.

CRONOGRAMA DEL FNS FORUM 2025

Argentina Impacta se realizará el próximo miércoles 19 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas, en el Centro Cultural Conte Grand. El mismo constará de cuatro paneles, con entre tres y cuatro disertantes cada uno, y una moderadora.

PANEL 1

Diversificar nuestras oportunidades (09:30 horas)

Presentación de los sectores económicos de relevancia con oportunidades estratégicas, que puedan impulsar el crecimiento local, promoviendo la diversificación, innovación e inclusión.

Disertantes

Jose Morea : VICUÑA CORP, Country Director.

: VICUÑA CORP, Country Director. Eduardo Jaime : INDUSTRIAS JAIME, Socio Fundador.

: INDUSTRIAS JAIME, Socio Fundador. Facundo Balboni: CASA DEL PISTACHO, Propietario.

Moderadora

Analia Garcia: BARRICK, Sostenibilidad y Asuntos Gubernamentales en Minería y Energía.

PANEL 2

Hacer que las cosas ocurran (10:30 horas)

Desafíos y acciones necesarias para construir puentes entre la realidad y las expectativas de oportunidades hacia el futuro. Análisis coyuntural y opciones de financiamiento para potenciar proyectos de infraestructura, logística y energía.

Disertantes

Dean Mc Pearson : BOLSA DE TORONTO, Dean MC Pearson Head Bussiness Developmer Global Mining Toronto Stock Exchange (TSX) y TSX Venture (TSXV).

: BOLSA DE TORONTO, Dean MC Pearson Head Bussiness Developmer Global Mining Toronto Stock Exchange (TSX) y TSX Venture (TSXV). Santiago Bulat : INVECQ CONSULTING, Director y Socio.

: INVECQ CONSULTING, Director y Socio. Martín Pérez de Solay: GLENCORE, CEO de Argentina.

Moderadora

Laura Ropolo: GRUPO PETERSEN BANCO SAN JUAN, Asesora Estratégica Unidad Minera.

PANEL 3

Innovar para ser competitivos y agregar valor (11:45 horas)

El papel central de la innovación y la tecnología como motores para aumentar la competitividad y transformar las oportunidades en resultados sostenibles. Se explorará cómo la incorporación de nuevas ideas, procesos y herramientas puede generar valor agregado en los distintos sectores productivos.

Disertantes

Mariano Mayer , NEWTOPIA, Socio Director; Cofundador en Newtopia VC.; Presidente de ARCAP. Ecosistemas de innovación.

, NEWTOPIA, Socio Director; Cofundador en Newtopia VC.; Presidente de ARCAP. Ecosistemas de innovación. Vanesa Cillo : SHIFTA CTO, Directora de Tecnología; y Board Member/Tech Executive / Advisor / Speaker.

: SHIFTA CTO, Directora de Tecnología; y Board Member/Tech Executive / Advisor / Speaker. Francisco Pontoriero : INFOCONTROL (caso de éxito de empresa local).

: INFOCONTROL (caso de éxito de empresa local). Mathias Diaz: BRIDGENEXT (caso de éxito de empresa local).

Moderadora

Consuelo López, Emprendedora Tecnológica y Social.

PANEL 4

Panel de Autoridades Provinciales y Nacionales (12:30 horas)