La Difunta, Ischigualasto y la ruta del Cielo entre los atractivos de la FNS

La Fundación Difunta Correa llevará al predio una propuesta participativa que combina cultura, devoción y turismo. Entre las actividades destacadas se encuentra la “Ruleta de Fe”, un juego de preguntas y respuestas que invita a descubrir la historia y el valor cultural del emblemático paraje.

También habrá un espacio llamado “Historias con la Difunta”, donde los visitantes podrán dejar sus testimonios y promesas, y una intervención artística denominada “Arte de Fe”, para decorar colectivamente una obra inspirada en Deolinda Correa.

El stand ofrecerá además información turística y asesoramiento sobre las actividades y servicios disponibles en el principal destino religioso de San Juan.

La Ruta del Cielo propone acercar la astronomía a todos los públicos con espacios didácticos, telescopios y experiencias sensoriales.

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar – Estación Carlos Cesco presentará un telescopio óptico para observaciones guiadas, un rincón infantil con juegos y modelos 3D de instrumentos astronómicos que permitirán comprender el fascinante trabajo científico detrás del estudio del universo. Por su parte, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) ofrecerá un área interactiva con telescopios, binoculares, material didáctico y juegos astronómicos, junto con trivias y rompecabezas sobre el cielo sanjuanino.

Los prestadores privados también serán parte de la propuesta:

Campo de Estrellas exhibirá equipos de observación y compartirá la experiencia del astroturismo entre los paisajes naturales más impactantes de la provincia.

Conociendo Nuestro Cielo brindará charlas y demostraciones para promover la valoración del cielo como patrimonio científico y cultural, con materiales didácticos y observaciones guiadas.

El Paseo Turístico será una de las grandes atracciones de la feria de la FNS, invitando a descubrir, sentir y disfrutar los destinos que hacen de San Juan un lugar único para visitar todo el año.