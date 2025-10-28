La ciencia determinó por qué las mujeres viven más que los hombres

“Disponer de dos copias del cromosoma X actúa como un seguro biológico: si una tiene un gen defectuoso, la otra puede compensarlo”, explica el gerontólogo estadounidense Steven Austad, autor de varios estudios sobre diferencias sexuales en longevidad.

Los hombres, con un único X, no cuentan con ese respaldo genético y esa ventaja femenina se repite en muchas especies. En 2025, un macroestudio publicado en Science Advances por el equipo de Jens-Christian Staerk, del Instituto Max Planck, analizó más de mil especies de mamíferos y aves y confirmó el patrón: en los mamíferos donde las hembras tienen XX, ellas viven más; en las aves donde las hembras son ZW, ocurre justo al revés. “La longevidad no depende solo de cultura o estilo de vida, sino de cómo la evolución ha configurado nuestros cromosomas sexuales”, concluían los autores.

El papel de las hormonas

Los estrógenos —predominantes en las mujeres— protegen el sistema cardiovascular, ayudan a regular el colesterol y refuerzan la respuesta inmunitaria. Los andrógenos, en cambio, favorecen la masa muscular y la competitividad, pero también comportamientos de riesgo y cierta vulnerabilidad frente a infecciones. “La biología femenina tiende a ser más resistente frente a virus y a algunos tipos de inflamación, aunque eso también aumenta su propensión a enfermedades autoinmunes”, señala Sabra Klein, investigadora de la Universidad Johns Hopkins.

Durante la pandemia, esa desigualdad biológica se hizo evidente: los hombres presentaron mayores tasas de complicaciones y mortalidad. Klein y otros expertos señalaron que los estrógenos podrían modular de manera más equilibrada la respuesta inflamatoria, algo que se pierde con la menopausia, cuando las diferencias de salud entre sexos se reducen.

Otro campo apasionante es el de la epigenética, la ciencia que estudia cómo el entorno y los hábitos ‘encienden’ o ‘apagan’ genes sin cambiar el ADN y las mujeres también parecen tener ventaja. Los llamados relojes epigenéticos, creados por científicos como Steve Horvath y Morgan Levine, permiten estimar la edad biológica de una persona a partir de marcas químicas en su ADN. En la mayoría de los estudios, los hombres aparecen como biológicamente mayores que las mujeres de su misma edad cronológica y en los mismos influye el hecho de que asumen más riesgos físicos y sociales: accidentes laborales, consumo de tabaco y alcohol, menor seguimiento médico, son algunos de los factores conductuales y de estilo de vida que juegan en su contra.

“Los datos son consistentes: la edad epigenética masculina suele adelantarse entre uno y dos años”, explica Levine, investigadora en Yale, quien añade: “Eso podría ayudar a entender por qué ellos tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas antes que ellas”. La mala noticia es que, en los últimos años, esa brecha empezó a reducirse ligeramente en algunos países desarrollados y se explica porque las mujeres adoptaron patrones de vida más similares a los masculinos como estrés laboral, tabaco o sedentarismo.

La longevidad femenina y la hipótesis evolutiva

Más allá de lo biológico y lo social, hay también una hipótesis evolutiva que es que la selección natural habría favorecido la supervivencia femenina porque, en la mayoría de las especies, las hembras garantizan el cuidado de las crías. “Desde un punto de vista evolutivo, la reproducción y el cuidado han premiado la resistencia de las hembras”, explica Staerk.

La pasión por vivir durante más tiempo podría estar inscripta en cada célula y, en experimentos con ratones, se observó que los animales XX, incluso sin ovarios ni hormonas femeninas, viven más que los XY. La longevidad, por lo tanto, no sería solo una cuestión hormonal, sino una propiedad intrínseca del genoma.

Saber que las mujeres viven más no significa resignarse a una brecha inevitable. Dormir bien, comer equilibrado, hacer ejercicio y mantener vínculos sociales sólidos son factores que ralentizan el envejecimiento celular, independientemente del sexo.