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Daniela Rodríguez logró la recategorización de 256 empleados en Chimbas

El proyecto enviado por la intendenta obtuvo el respaldo unánime del Concejo Deliberante. La medida reconoce la antigüedad y carrera administrativa del personal de planta permanente tras cuatro años sin actualizaciones.

El Concejo Deliberante de Chimbas aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza impulsado por la intendenta Daniela Rodríguez para concretar la recategorización de 256 trabajadores municipales de planta permanente. La iniciativa actualiza la situación escalafonaria del personal de áreas administrativas, servicios, obras, mantenimiento y atención al público, luego de cuatro años sin una medida de estas características, ya que la última se había implementado en 2022.

El avance legislativo se concretó tras las mesas de diálogo que el Ejecutivo municipal mantuvo con los gremios SUOEM y UPCN, pese al complejo escenario financiero que atraviesa la comuna con un presupuesto reconducido. Tras la sanción de la ordenanza, la propuesta continuará con los pasos administrativos correspondientes para su efectiva aplicación.

“Tomamos la decisión de avanzar con esta recategorización porque entendemos que los derechos de nuestros trabajadores deben ser una prioridad. Detrás de cada empleado hay años de esfuerzo, responsabilidades y un compromiso diario con nuestro municipio que merece ser reconocido”, sostuvo la jefa comunal.

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En esa misma línea, Rodríguez remarcó el esfuerzo de la administración local para cumplir con el sector laboral: “Gobernar es tomar decisiones, incluso en momentos económicos difíciles. Desde el primer día asumimos el compromiso de valorar a quienes sostienen el funcionamiento de nuestra Municipalidad, y hoy estamos dando un paso muy importante para cumplir con nuestra palabra”.

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