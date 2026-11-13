El Concejo Deliberante de Chimbas aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza impulsado por la intendenta Daniela Rodríguez para concretar la recategorización de 256 trabajadores municipales de planta permanente. La iniciativa actualiza la situación escalafonaria del personal de áreas administrativas, servicios, obras, mantenimiento y atención al público, luego de cuatro años sin una medida de estas características, ya que la última se había implementado en 2022.
Daniela Rodríguez logró la recategorización de 256 empleados en Chimbas
El proyecto enviado por la intendenta obtuvo el respaldo unánime del Concejo Deliberante. La medida reconoce la antigüedad y carrera administrativa del personal de planta permanente tras cuatro años sin actualizaciones.