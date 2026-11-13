Daniela Rodríguez logró la recategorización de 256 empleados en Chimbas

El avance legislativo se concretó tras las mesas de diálogo que el Ejecutivo municipal mantuvo con los gremios SUOEM y UPCN, pese al complejo escenario financiero que atraviesa la comuna con un presupuesto reconducido. Tras la sanción de la ordenanza, la propuesta continuará con los pasos administrativos correspondientes para su efectiva aplicación.

“Tomamos la decisión de avanzar con esta recategorización porque entendemos que los derechos de nuestros trabajadores deben ser una prioridad. Detrás de cada empleado hay años de esfuerzo, responsabilidades y un compromiso diario con nuestro municipio que merece ser reconocido”, sostuvo la jefa comunal.