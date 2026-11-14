Chimbas avanza con trabajos de limpieza y relevamiento del río San Juan

Los trabajos de supervisión por parte de la intendenta Daniela Rodríguez también comprendieron el dren general de avenida Benavídez, desde calle Oratorio y Callejón Flores hasta el límite este de Chimbas con Santa Lucía, donde desemboca en el río San Juan. El recorrido permitió evaluar las condiciones del sistema y reconocer sectores que requieren atención.

Al respecto, la jefa comunal destacó la importancia de sostener estas intervenciones: “Tenemos que conocer las condiciones de cada sector de nuestro departamento y actuar. La prevención requiere trabajo en el territorio, decisiones y una presencia permanente del municipio. Esa es la responsabilidad que asumimos con nuestros vecinos”, expresó.

Las tareas se suman a los operativos de limpieza y profundización de canales y cunetas que la Municipalidad viene desarrollando en distintos barrios, como parte de las acciones destinadas a mejorar el sistema de desagües y fortalecer la preparación ante posibles precipitaciones intensas.

Finalmente, Daniela hizo hincapié en la necesidad de acompañar estas medidas con el compromiso de la comunidad. “Como municipio estamos haciendo un esfuerzo importante para limpiar y mantener nuestros canales y desagües, pero necesitamos que cada vecino nos acompañe. No podemos permitir que los lugares donde intervenimos vuelvan a llenarse de basura. Cuidar estos espacios es cuidar nuestras casas, nuestros barrios y a nuestras familias”, sostuvo.

De esta manera, Chimbas mantiene los trabajos preventivos y la coordinación con los organismos competentes, con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de los cauces y desagües del departamento.