Le apuntó en la cabeza a un chofer de Didi para robarle y fue detenido

Dos de los delincuentes se subieron al automóvil. Uno ocupó el asiento del acompañante y le apuntó con un revólver a la cabeza, mientras el otro se ubicó en la parte trasera y le apoyó un destornillador a la altura de las costillas. En ese momento, le exigieron que entregara sus pertenencias.

El tercer sujeto permaneció afuera del vehículo, haciendo de campana. Los asaltantes finalmente le sustrajeron el celular y escaparon a pie.

Efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron entrevistados por el conductor, quien les relató lo ocurrido. A partir de la denuncia, los policías iniciaron la búsqueda junto con personal de motos de la Base Calcuta.

Mientras el damnificado permanecía en el barrio para intentar localizar a los autores, los efectivos llegaron a la zona de calle Frías y Proyectada, donde observaron una gresca.

Al descender del móvil, identificaron al conductor, que señalaba a uno de los presentes y gritaba que le había apuntado con un arma y le había robado el celular.

El hombre identificó al sospechoso como Ahumada, de 22 años, y los efectivos procedieron a su aprehensión.

La causa quedó caratulada como robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.