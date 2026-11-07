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Le apuntó en la cabeza a un chofer de Didi para robarle y fue detenido

Fue abordado por tres delincuentes en el barrio Teresa de Calcuta. Dos lo amenazaron con un revólver y un destornillador dentro del auto, mientras un tercero hacía de campana. La policía aprehendió a un joven de 22 años.

Un conductor de Didi de 27 años fue asaltado por tres delincuentes en el interior del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, durante la tarde del viernes. Dos de los sujetos lo amenazaron con un arma de fuego y un destornillador para robarle el celular, mientras un tercero permanecía afuera del vehículo

Por el hecho, la policía aprehendió a un joven de 22 años señalado por la víctima.

El episodio ocurrió en calle Constitución y Proyectada, cuando el chofer circulaba en un Fiat Cronos después de dejar a un pasajero. Según denunció, fue abordado por tres hombres que lo sorprendieron en ese sector del barrio.

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Dos de los delincuentes se subieron al automóvil. Uno ocupó el asiento del acompañante y le apuntó con un revólver a la cabeza, mientras el otro se ubicó en la parte trasera y le apoyó un destornillador a la altura de las costillas. En ese momento, le exigieron que entregara sus pertenencias.

El tercer sujeto permaneció afuera del vehículo, haciendo de campana. Los asaltantes finalmente le sustrajeron el celular y escaparon a pie.

Efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron entrevistados por el conductor, quien les relató lo ocurrido. A partir de la denuncia, los policías iniciaron la búsqueda junto con personal de motos de la Base Calcuta.

Mientras el damnificado permanecía en el barrio para intentar localizar a los autores, los efectivos llegaron a la zona de calle Frías y Proyectada, donde observaron una gresca.

Al descender del móvil, identificaron al conductor, que señalaba a uno de los presentes y gritaba que le había apuntado con un arma y le había robado el celular.

El hombre identificó al sospechoso como Ahumada, de 22 años, y los efectivos procedieron a su aprehensión.

La causa quedó caratulada como robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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