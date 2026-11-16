La tarea también incluye actividades educativas con profesionales de la salud, promoción de hábitos alimentarios saludables y propuestas deportivas y recreativas. Para FUSADIN, la actividad física es una herramienta fundamental en el tratamiento y debe estar al alcance de todos los chicos.

Uno de los puntos centrales fue la identificación de los síntomas que pueden anticipar un debut diabético. Ariza mencionó la necesidad de orinar con mayor frecuencia, tener mucha sed, sentir hambre constante y perder peso progresivamente, incluso cuando el niño come más de lo habitual. También pueden aparecer cansancio, falta de energía y episodios de orina durante la noche en chicos que ya habían dejado de hacerlo.

Ante esas señales, recomendó realizar una consulta médica temprana con el pediatra. Un análisis de sangre para medir los niveles de glucosa permite avanzar en la detección.

La enfermedad puede aparecer a distintas edades, incluso durante los primeros meses de vida. Natalia Miglioli, integrante de la comisión de FUSADIN, señaló que la fundación también recibió a familias con bebés que atravesaron un diagnóstico de diabetes. Por eso, insistió en que no existe una edad determinada a partir de la cual deban comenzar las precauciones.

En cuanto al tratamiento de la diabetes tipo 1, Ariza explicó que requiere insulina y controles permanentes de glucosa. Actualmente, los sensores permiten medir los niveles de azúcar sin necesidad de realizar tantas punciones capilares durante el día, aunque no eliminan por completo la necesidad de los controles.

Miglioli también contó desde su experiencia como madre cómo cambia la rutina familiar después del diagnóstico. Reconoció que no siempre es sencillo, pero sostuvo que el acompañamiento emocional, la alimentación y el ejercicio ayudan a transitar la enfermedad. Su hijo Lorenzo forma parte de esa experiencia cotidiana.

Más de 100 familias y una red de acompañamiento

Según detalló Ariza, FUSADIN reúne actualmente a poco más de 100 familias, aunque estiman que la cantidad de niños y adolescentes con diabetes en la provincia es mayor, ya que no todos los grupos familiares conocen o se acercaron a la institución.

Dentro de ese universo conviven distintas realidades. Algunas familias cuentan con cobertura de obras sociales y otras dependen del sistema público de salud. También hay hogares en los que más de un niño tiene diabetes.

El domingo 15 de noviembre, la fundación realizó un encuentro en el Complejo Deportivo El Palomar, de la Universidad Nacional de San Juan, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre. La jornada reunió a familias que compartieron experiencias y participaron de propuestas recreativas y deportivas.

La intención fue generar un espacio de intercambio entre quienes llevan más tiempo conviviendo con la enfermedad y las familias que recién comienzan ese camino. Desde FUSADIN buscan que más personas conozcan la organización, se acerquen y encuentren acompañamiento para afrontar los desafíos de la diabetes infantil.