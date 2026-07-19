Lo atraparon cortando cables para robar la batería de un auto

El damnificado manifestó que vecinos habían observado a un sujeto vestido de negro con franjas rojas y encapuchado, que había abierto su Volkswagen Gol Country. El individuo estaba revolviendo el interior del vehículo y había abierto el capó con intenciones de sustraer la batería, cortando los cables. No logró concretar el robo porque un vecino salió y el sospechoso huyó corriendo por calle General San Martín hacia el norte.

Con esa información, los motoristas iniciaron un rastrillaje y en la intersección de General San Martín y René Favaloro lograron la aprehensión del sujeto. Fue identificado como Ramírez Gil, de 18 años. Efectivos iniciaron el Procedimiento Especial de Flagrancia.