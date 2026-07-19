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Lo atraparon cortando cables para robar la batería de un auto

Ocurrió en el Loteo Amat, en Chimbas. El sujeto intentó huir tras ser descubierto, pero lo atraparon en plena persecución.

Personal del Destacamento Motorizada N° 3 detuvo a un joven de 18 años acusado de intentar robar la batería de un auto en el Loteo Amat, Chimbas.

El damnificado manifestó que vecinos habían observado a un sujeto vestido de negro con franjas rojas y encapuchado, que había abierto su Volkswagen Gol Country. El individuo estaba revolviendo el interior del vehículo y había abierto el capó con intenciones de sustraer la batería, cortando los cables. No logró concretar el robo porque un vecino salió y el sospechoso huyó corriendo por calle General San Martín hacia el norte.

Con esa información, los motoristas iniciaron un rastrillaje y en la intersección de General San Martín y René Favaloro lograron la aprehensión del sujeto. Fue identificado como Ramírez Gil, de 18 años. Efectivos iniciaron el Procedimiento Especial de Flagrancia.

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