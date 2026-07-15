Chimbas, Sarmiento y Capital: recuperan cuatro motos robadas en la provincia

Tres motos con motores "mellizos" y adulterados

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan llevó adelante una serie de peritajes e inspecciones en la vía pública que derivaron en el secuestro de tres motos con serias irregularidades:

Chimbas: En la esquina de Río Negro y Chubut, los agentes interceptaron una moto que circulaba sin patente. Al constatar los datos, descubrieron que el motor que llevaba colocado pertenecía a una moto marca Okinoi que tenía pedido de secuestro por un "Robo Agravado" denunciado el 6 de mayo de 2025. El vehículo quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Sarmiento: En el cruce de Entre Ríos y callejón Ancina, detuvieron la marcha de un rodado cuyo conductor no tenía ningún tipo de documentación. Cuando los peritos revisaron el cuadro, advirtieron que el número de motor estaba totalmente limado y suprimido. Interviene la UFI Genérica.

Capital: En el cruce de Paula Albarracín de Sarmiento y Virgen de Lourdes, los efectivos controlaron una moto marca Maverick. Tras la verificación correspondiente, se detectó que el motor colocado era de una Motomel 110cc y que el mismo registraba pedido de secuestro por "Robo Agravado" desde el 6 de agosto de 2025.

Rápido hallazgo en Rawson

De forma paralela, en el departamento Rawson, la policía logró frustrar el robo de una moto a las pocas horas de cometido. Un vecino de 39 años del barrio Juana Manso denunció al 911 que había dejado su moto Siam estacionada en el pasillo del monoblock a las 13:30 y, al salir para ir a trabajar tres horas después, el rodado ya no estaba.