Circulaban en moto con un arma de fuego y terminaron detenidos

Al intentar identificarlos, los ocupantes se negaron a colaborar y reaccionaron de manera hostil, por lo que los policías realizaron una requisa de urgencia.

Durante la inspección, encontraron en una bandolera tipo "mariconera" una pistola marca Ballester Molina calibre 11.25, cuya numeración había sido limada, junto con un cargador.

Además, se secuestraron 18 cartuchos, de los cuales 7 eran calibre 11.25 y 11 calibre 9.19, así como tres vainas servidas calibre 11.25.

Los detenidos fueron identificados como Zamora, de 47 años, y Fernández, de 36 años. La motocicleta en la que se desplazaban también quedó secuestrada como parte de la investigación.

Por disposición judicial se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia y la causa fue caratulada como "Portación Ilegítima de Arma de Fuego". Ambos sujetos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que era transportada.