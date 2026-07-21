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Circulaban en moto con un arma de fuego y terminaron detenidos

Además, se secuestraron 18 cartuchos, de los cuales 7 eran calibre 11.25 y 11 calibre 9.19, así como tres vainas servidas calibre 11.25.

Dos hombres fueron detenidos en la noche del lunes durante un operativo de prevención realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Este sobre Ruta Nacional 20, en el departamento Caucete. En el procedimiento, la Policía secuestró una pistola con la numeración limada, municiones de distintos calibres y una motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:56, a la altura de Ruta 20 N° 554, entre las calles José Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas y advirtieron la circulación de una motocicleta Gilera 150 cc de color rojo con dos ocupantes.

Según informaron fuentes policiales, el acompañante viajaba sin casco y el rodado no contaba con el sistema de iluminación encendido. Además, ambos hombres mostraban una actitud que despertó sospechas en los efectivos.

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Al intentar identificarlos, los ocupantes se negaron a colaborar y reaccionaron de manera hostil, por lo que los policías realizaron una requisa de urgencia.

Durante la inspección, encontraron en una bandolera tipo "mariconera" una pistola marca Ballester Molina calibre 11.25, cuya numeración había sido limada, junto con un cargador.

Además, se secuestraron 18 cartuchos, de los cuales 7 eran calibre 11.25 y 11 calibre 9.19, así como tres vainas servidas calibre 11.25.

Los detenidos fueron identificados como Zamora, de 47 años, y Fernández, de 36 años. La motocicleta en la que se desplazaban también quedó secuestrada como parte de la investigación.

Por disposición judicial se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia y la causa fue caratulada como "Portación Ilegítima de Arma de Fuego". Ambos sujetos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que era transportada.

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