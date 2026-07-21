Dos hombres fueron detenidos en la noche del lunes durante un operativo de prevención realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Este sobre Ruta Nacional 20, en el departamento Caucete. En el procedimiento, la Policía secuestró una pistola con la numeración limada, municiones de distintos calibres y una motocicleta.
Circulaban en moto con un arma de fuego y terminaron detenidos
Además, se secuestraron 18 cartuchos, de los cuales 7 eran calibre 11.25 y 11 calibre 9.19, así como tres vainas servidas calibre 11.25.