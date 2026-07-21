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Delincuentes estafaron a una jubilada, fingieron que su hijo estaba grave y entregó $3 millones

Una jubilada de 81 años creyó que su hijo estaba internado y necesitaba una operación urgente. Terminó entregando $3 millones a estafadores.

Una jubilada de 81 años, domiciliada en Santa Lucía, fue víctima de una estafa telefónica en la que delincuentes la engañaron con el falso relato de que su hijo estaba internado de urgencia. Convencida de que debía ayudarlo, entregó 3 millones de pesos en efectivo a un desconocido que pasó a retirarlos por su vivienda.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, aunque trascendió en las últimas horas. Según la investigación, la maniobra comenzó con un llamado de un hombre que se presentó como médico del Hospital Privado y aseguró que el hijo de la mujer se encontraba grave y necesitaba una intervención quirúrgica inmediata.

Durante esa conversación, el estafador logró que la víctima mencionara el nombre de su hijo, Carlos. Minutos después recibió un segundo llamado, esta vez de otro delincuente que imitó la voz del hombre y le pidió ayuda económica para afrontar la supuesta operación.

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Desesperada por la situación, la mujer reunió los $3 millones que tenía guardados en su departamento, ubicado sobre calle Balaguer, cerca de avenida Libertador, y los colocó en una bolsa. Poco después, un desconocido se presentó como un supuesto amigo de su hijo y retiró el dinero antes de desaparecer.

La maniobra quedó al descubierto cuando la jubilada comentó lo sucedido a su empleada doméstica. Ante las dudas, la mujer llamó al verdadero Carlos, quien respondió que estaba en perfecto estado de salud y que nunca había estado internado.

Tras confirmar el engaño, la familia radicó la denuncia y la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que trabaja para identificar a los responsables de una modalidad delictiva que vuelve a tener como principal blanco a los adultos mayores.

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