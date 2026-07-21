Una jubilada de 81 años, domiciliada en Santa Lucía, fue víctima de una estafa telefónica en la que delincuentes la engañaron con el falso relato de que su hijo estaba internado de urgencia. Convencida de que debía ayudarlo, entregó 3 millones de pesos en efectivo a un desconocido que pasó a retirarlos por su vivienda.
Delincuentes estafaron a una jubilada, fingieron que su hijo estaba grave y entregó $3 millones
Una jubilada de 81 años creyó que su hijo estaba internado y necesitaba una operación urgente. Terminó entregando $3 millones a estafadores.