Delincuentes estafaron a una jubilada, fingieron que su hijo estaba grave y entregó $3 millones

Desesperada por la situación, la mujer reunió los $3 millones que tenía guardados en su departamento, ubicado sobre calle Balaguer, cerca de avenida Libertador, y los colocó en una bolsa. Poco después, un desconocido se presentó como un supuesto amigo de su hijo y retiró el dinero antes de desaparecer.

La maniobra quedó al descubierto cuando la jubilada comentó lo sucedido a su empleada doméstica. Ante las dudas, la mujer llamó al verdadero Carlos, quien respondió que estaba en perfecto estado de salud y que nunca había estado internado.

Tras confirmar el engaño, la familia radicó la denuncia y la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que trabaja para identificar a los responsables de una modalidad delictiva que vuelve a tener como principal blanco a los adultos mayores.