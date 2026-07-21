Después del dolor, la Scaloneta habló con una sola voz: qué dijeron Licha, Messi y los referentes

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El zaguero también destacó el apoyo permanente de los argentinos durante todo el torneo. "Por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

Además, felicitó a España por el título conseguido y remarcó que el resultado no invalida todo lo construido por este grupo. "El resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir".

Pero la frase que más repercusión generó fue la elegida para cerrar el mensaje. "Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país".

Un mensaje que se suma a los de toda la Scaloneta

La publicación de Licha llegó después de una catarata de mensajes de los futbolistas argentinos, quienes coincidieron en tres ejes: el dolor por haber perdido la final, el orgullo por volver a disputar un Mundial decisivo y el agradecimiento al apoyo recibido.

Lionel Messi fue el primero en hablar. El capitán admitió que "el dolor es muy grande", aunque destacó que el equipo volvió a ubicarse "entre los mejores del mundo" y recordó que la Selección disputó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. También felicitó a España por el campeonato.

Rodrigo De Paul apuntó contra quienes, según él, esperaban la caída del seleccionado y habló de "conspiraciones infundadas", además de remarcar que seguirá sintiendo orgullo de vestir la camiseta argentina

Lautaro Martínez lamentó no haber podido ayudar al equipo dentro de la cancha durante la final y agradeció el acompañamiento de los hinchas durante toda la Copa del Mundo.

Cristian "Cuti" Romero aseguró que el plantel "dejó la vida" por la camiseta y pidió perdón por no haber podido regalar una nueva alegría al país, aunque prometió que la Selección volverá a levantarse.

Leandro Paredes expresó su amor por la Argentina, agradeció a sus compañeros y calificó a este plantel como "la mejor Selección Argentina de la historia".

Alexis Mac Allister recordó el recibimiento de los hinchas en Buenos Aires tras el regreso del equipo y destacó que el apoyo popular fue una de las imágenes que quedarán para siempre en la memoria del plantel.

Entre todas las publicaciones hubo una que generó especial repercusión. Emiliano "Dibu" Martínez reconoció que todavía le cuesta procesar la derrota y dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado de la Selección.

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado". Hasta el momento, el arquero no realizó aclaraciones sobre esa frase, que despertó preocupación entre los hinchas.

Una imagen que también dio que hablar

Antes de que Licha publicara su mensaje, otro detalle había llamado la atención en redes sociales.

Leandro Paredes, Cristian Romero y Lautaro Martínez eligieron incluir fotografías junto al defensor en sus respectivos posteos posteriores a la final, una coincidencia que rápidamente alimentó especulaciones sobre la interna del plantel.

Sin embargo, Lionel Scaloni desmintió cualquier tipo de conflicto y aseguró que "no hay grieta en la Selección", al remarcar que la unión del grupo sigue siendo una de las principales fortalezas del ciclo.